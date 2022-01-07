التعليم العالي تنشر فيديو «استثمر في مصر» عن توفير بيئة جيدة للاستثمار «فيديو»

نشرت وزارة التعليم والبحث العلمي فيديو بعنوان «استثمر في مصر»، يسلط الضوء على التحديات التي واجهت الدولة بشأن التعليم العالي، وكيف تغلبت الدولة على هذه التحديات.

منذ فجر التاريخ كانت مصر ولا زالت منبع كل رؤية ثورية

وجاء في الفيديو: «منذ فجر التاريخ كانت مصر ولا زالت منبع كل رؤية ثورية، ومهد كل عهد جديد يستحدث التغيير إلى درجة أن مواكبته أصبحت بلا جدوى، أصبح علينا تولي القيادة من جديد وخلق التغيير، إنّه تحدي يستدعي قياسات غير مألوفة، لاستثمارات في رؤى جديدة وفرص أكبر لأجيال قادمة تحتاج الى تعليم قادر على تشجيعهم وتأهيلهم وتمكينهم حتى يتأهلوا ويصبحوا ما تحتاج إليه الإنسانية، هذا كان النداء لخطى وتوجيهات جديدة».

مصر أهم ثالث وجهة في الحصول على شهادات دولية

وتابع الفيديو: «برامج أكاديمية ومهنية جديدة متعددة التخصصات، بداية عهد جديد للتعليم العالي والبحث العلمي بتمويلات ضخمة من الجهات الحكومية والخاصة، نحن الآن نقدم أشكالا مختلفة من التعليم العالي لتلبية احتياجات السوق العمالية، برامج أكاديمية ومهنية جديدة متعددة التخصصات، ولكن مع وجود أكثر من 40% من السكان المتزايدين في سن 18 وبينما يعد نظام التعليم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحول مصر لثالث أهم وجهة للحصول على شهادات دولية من العالم العربي».

وجاء في الفيديو: «علينا أن نقطع المزيد من الأشواط، هذا تحدي، فرصة لتعاون عالمي، للاستثمار في مستقبل الحضارة، استثمر في مصر رؤية أفضل لمستقبل مشرق».