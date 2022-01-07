البابا تواضروس: كلمة مصر والمصريين ذكرت في الكتاب المقدس 700 مرة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الكرازة المرقسية، وبابا الإسكندرية، إن كلمة مصر والمصريين ذكرت في الكتاب المقدس نحو 700 مرة لأن مصر تحتل مكانة كبيرة جدا في الكتاب المقدس، مبينا أن مصر اختصت بـ 3 أشياء مهمة من الناحية الدينية لم توجد في أي مكان في العالم وهي النبوة في العهد القديم قبل ميلاد المسيح بـ 800 سنة حيث ذكر في سفر أشعاء «مبارك شعبي مصر» وقيل أيضا في الكتاب المقدس «ذلك اليوم يكون مذبح في وسط أرض مصر» وهو دير المحرق في أسيوط.

سبب زيارة العائلة المقدسة لمصر

وأضاف «البابا» خلال استضافته في برنامج «لقاء خاص» المذاع على القناة الأولى مساء اليوم الجمعة، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، أن ثاني شيء مميز وهي زيارة العائلة المقدسة إلى مصر ولم يزوروا أي دولة أخرى، موضحا أن الملاك ظهر إلى يوسف النجار الحارس للعذراء وطلب منه أن يأخذ الصبي وهو السيد المسيح ويذهب به إلى مصر حيث يقول الكتاب المقدس «من مصر دعوت ابني»، متابعا: «جاء المسيح مصر كنوع من الأمان والتاريخ القديم وإحنا بنقول المحروسة ومصر فلتة من فلتات التاريخ كما قال جمال حمدان الذي قال إن مصر أبوها التاريخ وأمها الجغرافيا وهذا الوطن لا ينقسم ولا يندمج فحدوده نفسها منذ نشأتها ومصر شبه مربعة، مرة بزور رئيس دولة في أوروبا قال إن ولادها مبيعرفوش يرسموا خريصة دولتهم لكن مصر سهل رسم خريطتها فهي لوحة جميلة».

مصر في قلب الله

وأوضح البابا تواضروس الثاني، أن الشيء الثالث المقدس هو كرازة ماري مرقس سنة 68 قبل استشهاده، موضحا أنه قال مرة إن كل دول العالم في يد الله ولكن مصر في قلب الله ولدي إحساس أنه تقودها القوانين الإلهية بجانب القوانين الوضعية، مشيرا إلى أن المصريين يعيشون بين أطراف النيل ولكن سبب نشأة الرهبنة في نحو 50 دير في مصر هي وجود صلوات مرفوعة تحرس مصر لذلك فهي محروسة.