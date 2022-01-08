عاجل.. عريس ينهي حياته بـ«حبة غلة» بعد شهرين من زفافه بالمنوفية

أنهى شاب حياته في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، بتناوله قرصا لحفظ القمح السام «حبة الغلة»، وحاول الأهالي إنقاذ حياته لكنه فارق الحياة، وشيعت جنازته وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

الشاب متزوج حديثا

وقال عدد من الأهالي، إن الشاب يدعي "أ.و"، وتزوج قبل شهرين، مؤكدين أن الجميع في حالة صدمة بسبب ما أقدم عليه الشاب وتخلص من حياته.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة سرس الليان، بوفاة شاب يدعي "ا.و" إثر تناوله قرصا لحفظ القمح «حبة الغلة»، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في القضية.