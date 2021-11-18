ربة منزل تنهي حياتها بـ«حبة الغلة» في ظروف غامضة بمدينة نصر

أنهت ربة منزل حياتها، بتناول «حبة الغلة» في ظروف غامضة بمدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفاه لسماع أقوالها.

انتحار سيدة بتناول حبة الغلة

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، إخطارا من مستشفى الدمرداش بوفاة ربة منزل، في أثناء إسعافها من تناول حبة الغلة، إذ تبين العثور على جثة سيده تدعى «نجوى ا ص» 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وكشفت التحريات أن ربة المنزل تناولت حبة الغلة في محاولة لإنهاء حياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

العثور علىة جثة ربة منزل داخل شقتها في عين شمس

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في منطقة عين شمس.

وكشفت التحريات أن مأمور قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في دائرة قسم الشرطة، تدعى «لميس ن ع غ»، 30 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، ولم يتم العثور على بعثرة في محتويات الشقة.

تشريح الجثة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.