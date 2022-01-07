انتحار ربة منزل بـ«حبة الغلة» بسبب خلافات زوجية في المنوفية

شهدت قرية عمروس، التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية، قيام ربة منزل بالتخلص من حياتها باستخدام قرص حفظ القمح السام المعروف بـ«حبة الغلة»، وفشلت محاولات إنقاذها بعد أن نقلتها أسرته إلى أحد المستشفيات، لكنها كانت قد لفظت أنفساها الأخيرة.

التحريات: أزمة نفسية نتيجة خلافات مع الزوج

بالانتقال والفحص تبين أن ربة المنزل، تساعد زوجها في العمل، وأصيبت بأزمة نفسية نتيجة الخلافات بينهما، وعلى إثر ذلك أقدمت على إنهاء حياتها، وتبين أن المتوفاة لديها طفلان، وأنه عقب نقلها للمستشفى لم تنجح مساعي الأطباء في إنقاذ حياتها.

وكان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بتناول ربة منزل بقرية عمروس تدعى «ا. ز.»، قرص حفظ القمح السام، وتم نقلها إلى المستشفي لإنقاذ حياتها لكنها توفيت، وتحرر محضر بالواقعة، واستدعاء أسرتها لسماعه أقوالهم، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.