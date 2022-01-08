تجار الصاغة ينصحون بالاستثمار في الذهب: «اشتروا الآن وبسرعة»

نصح تجار الصاغة، المواطنين الراغبين في الاستثمار في الذهب، أو التزين، للشراء الآن بعدما تراجعت أسعاره بنحو 18 جنيها للجرام الواحد، داعين لاستغلال الانخفاض الكبير فى المعدن الأصفر والتركيز على شراء السبائك عيار 24 و21 كمشغولات ذهبيية، إذا كان لديهم فائض.

نصائح التجار للمواطنين عند شراء المعدن الأصفر

قال وصفى واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، للمواطنين الراغبين فى شراء الذهب: «اشتروا الآن، لاستغلال الانخفاض الكبير فى الأسعار، بشرط أن يكون هناك فائض لهذا الاستثمار».

مكسب 10% بسبب انخفاض الأسعار

وأشار «واصف»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاستثمار وقت انخفاض الأسعار، يحقق مكسب 10%، وخاصة على المدى الطويل فى السبائك الذهبية عيار 24 بشكل خاص، وعيار 21 الشعبى الأكثر استهلاكا لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

وتابع: «من المتوقع مزيد من التراجع مدفوعاً بارتفاع الدولار، وقوة الاقتصاد الأمريكي وتلميحات بارتفاع سعر الفائدة، وكلها تؤثر على سعر الذهب»، مؤكدا على أن: «الاستثمار في الذهب أقل مخاطرة بالمقارنة بباقى الملاذات الآمنة، ولا تتعدى 10% بالمقارنة بالقطاعات الأخرى التي تتجاوز 40%».

وكشف نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، عن أن هذا الوقت هو المناسب للشراء بهدف الاستثمار ولكن على المدى البعيد لافتا إلى أن انخفاض المعدن النفيس يحفز عادة على الشراء.

وأفاد بأن عددا كبيرا من المواطنين يلجأون إلى تخزين الشبكة وخاصة المقبلين على الزواج للاستفادة من حصيلة التراجعات.

وقدم نصائح من أهمها، أن يكون هناك فائض مالي، والبعد كل البعد عن الشراء وقت ارتفاع الأسعار والتذبذب، وشراء السبائك الذهبية وعيار 21 الأقل مصنعية، لأن المصنعية تقلل من مكاسب المعدن الأصفر مع شراء الأوزان الثقيلة.

ونصح بالامتناع عن شراء الذهب المشغول وخاصة عيار 18، وذلك إذا كان الشراء بغرض الاستثمار وليس الزينة، لأن أسعار المصنعية تكون مرتفعة، كما نصح بالامتناع عن شراء المشغولات التي تحوي أحجارًا كريمة أو شبه كريمة بكثرة لأنه عند البيع يتم خصم قيمة المصنعية وقيمة الأحجار من السعر.

كما نصح بالاطلاع الدائم على ما يحدث فى البورصات العالمية وسعر الأوقية والأخبار العالمية، لأنها ثؤثر على الاستثمار فى الذهب واتخاذ القرار المناسب.

أسعار الذهب اليوم

وكانت أسعار الذهب خلال الـ7 أيام الماضية قد سجلت تراجعًا بقيمة 18 جنيهًا في الجرام الواحد، حيث وصل سعر الجرام عيار 24 مبلغ 899 جنيها وفق آخر تحديث لأسعار الذهب، وعند أغلاق البورصات العالمية لتعاملاتها، كما سجل عيار 21 سعر 824 جنيها، وعيار 18 سجّل 675 جنيهًا.