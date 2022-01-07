18 جنيها تراجع في سعر جرام الذهب خلال 7 أيام متأثرا بأسعار الفائدة

سجلت أسعار الذهب خلال 7 أيام تراجعا بقيمة 18 جنيها في الجرام الواحد وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتراجع المعدن الأصفر مدعوما بضغط اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي المح إلى إمكانية تسريع وتيرة رفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم.

سعر الفائدة أسباب تراجع الذهب

وقال تجار بمحلات الصاغة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر الفائدة من العوامل التى تؤثر على سعر الذهب ويؤدي زيادة سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة حيازة الذهب ويرفع من شأن الدولار وهو ما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية.

وفسر «نادي نجيب»، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن تلميح الاحتياطي الفيدرالي تسبب في تراجع أسعار الذهب، حيث تشير كافة التوقعات إلى تراجع بشكل تدريجي ليتعرض جرام الذهب لخسائر قدرت بنحو 18 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.

وأكد «نجيب»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار المعدن النفيس تراجعت 18 جنيها مدعومة بارتفاع سعر الدولار وتراجع سعر الاوقية محليا، مشيرا إلى أنّ العام الجاري عام مربح للمستثمرين في الذهب والمقبلين على الزواج لافتا إلى أنّ بشائر العام الجديد تحفز على الشراء بشكل جيد.

سعر الذهب محليا

تراجع سعر جرام الذهب في محلات الصاغة خلال 7 أيام فى كافة المحافظات وسجل جرام الذهب عيار24 سعر 906 جنيهات مقابل 924 جنيها الأسبوع الماضي، كما سجل عيار 21 سعر808 جنيهات، وعيار 18 693 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

وسجلت الأوقية سعر 1.788.56 دولار وبيع عيار 24 بسعر 57.50 دولار، وعيار 22 بسعر 52.71 دولار وعيار 21 بسعر 50.31 دولار وعيار 18 بسعر 43.12 دولار.