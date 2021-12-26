سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 26-12-2021

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام، مما يزيد من عمليات البحث عن أسعار الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر، إذ يحاول البعض يعرف مدي زيادة أو انخفاض سعر المعدن الأصفر في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18، والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، ومتابعة أخر المستجدات.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 790 و792 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، اليوم، بين 676 و678 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6.304 إلى 6.320 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

كما استقرت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26 ديسمبر، نحو 914.07 جنيه، 58.10 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال نحو 799.03 جنيه، 50.84 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 685.56 جنيه، 43.57 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وأرجع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، الارتفاع أو الانخفاض في سعر الذهب إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق.