«الصحة» تستقبل اليوم مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا» بمطار القاهرة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد لاستقبال شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا، «استرازينيكا» اليوم، بمطار القاهرة تقدر بمليون جرعة، وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشحنة تأتي ضمن خطة الدولة في التوسع في توفير لقاحات «كورونا»، والوصول بالمستهدف من تطعيم المواطنين لـ50% على منتصف العام الجاري.

الشحنة تخضع لتحليل من «هيئة الدواء»

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أن الشحنة ستخضع إلى التحاليل من قبل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على مراكز تلقي لقاح كورونا، على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن لقاح كورونا استرازينكا عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوما وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأكد «عبدالغفار» على أهمية الحصول على التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، التابع لوزارة الصحة المصرية.

وأوضح أن الأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا ويتم إصابتهم بالفيروس ليس بسبب قلة فعالية اللقاحات: «اللقاح لا يعطي مناعة كاملة، اللقاح دوره تخفيف الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدل من كون الأعراض شديدة، كما يقلل معدلات الوفيات الناتجة بسبب الإصابة بالفيروس، وأيضا يقلل احتمالية دخول المستشفيات».

المنحنى الوبائي لفيروس «كورونا» فى مصر

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس «كورونا» داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 939 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364 حتى اليوم.

وجددت وزارة الصحة والسكان مناشدتها للمواطنين للحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.