«الصحة» توضح أعراض «كورونا» عند الأطفال.. وتشدد على أهمية اللقاح

استقبلت وزارة الصحة والسكان، على الخط الساخن لها (105) مجموعة من التساؤلات المتعلقة بأعراض «كورونا» عند الأطفال، جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب الدخول فى الموجة الخامسة لفيروس كورونا وفقا للتوقعات التى وضعتها اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا»، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض عند الأطفال.

أعراض كورونا عند الأطفال

وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، إن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس «كورونا»، لكنهم أكثر الفئات الناقلة للعدوى لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وحددت الوزارة أعراض «كورونا» عند الأطفال مؤكدة على أنها مشابهة للأعراض عند الكبار، وجاءت على النحو التالي:

«القيء- الإسهال- ظهور طفح جلدي- آلام فى المعدة- حمى تستغرق أكثر من ساعة- سرعة التنفس وضربات القلب- السعال- فقدان حاستي الشم والتذوق عند البعض».

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية الحصول على لقاح كورونا، وكذلك للأطفال بداية من عمر 11 عاما، وقالت إن لقاح كورونا «فايزر» متوفر للأطفال بجميع مراكز تلقي اللقاح، مشيرة إلى أن اللقاح لا يُعطي مناعة تصل إلى 100%؛ بل إنه يعمل على تخفيف حدة الأعراض، ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلًا من كونها شديدة الخطورة.

عدد الأطفال الحاصلين على لقاح «كورونا»

وقالت الوزارة: «وصل عدد الأطفال الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لأكثر من 700 ألف طالب، والأعراض الجانبية التى ظهرت عليهم: ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والإرهاق والرغبة فى النوم»، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية هى رد فعل طبيعي للجهاز المناعى للجسم، نتيجة دخول اللقاح، وهو غير مرتبط بلقاح «كورونا» فقط، بل جميع اللقاحات.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، الموطانين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والتباعد الإجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والبُعد عن الزحام وعدم التكدس، مؤكدة على أنها السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.