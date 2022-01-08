ما فائدة اللقاحات إذا كان المطعم معرضا للإصابة؟.. الصحة تجيب

تحرص وزارة الصحة والسكان المصرية على رفع معدلات التطعيم كحائط صد، ضد الإصابات الشديدة بفيروس كورونا، في إطار حرصها على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، موضحة أنه أتيح الحصول على اللقاح بشكل أسرع من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية وتسجل البيانات وتلقى اللقاح، أو أقرب مركز شباب، إضافة إلى التسجيل وأخذ اللقاح في نفس الوقت في محطات مترو الأنفاق.

فائدة اللقاحات إذا كان المطعم معرضا للإصابة

أوضح الدكتور الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الفائدة من تلقي التطعيمات، إذا كان المطعم معرضا للإصابة، موضحًا أن التطعيم يقلل من الإصابة في حالة حدوثها، كما أن المطعم يحتاج لمدة زمنية أقل للشفاء من غير المطعم، كما أن التطعيم يقلل فرصة نقل العدوى للغير، يقلل من سرعة انتشار الفيروس، يقلل من نسبة حدوث الطفرات والمتحورات، ويقلل من الاحتياج لدخول المستشفيات، بالإضافة إلى أنه يقلل من معدل الوفيات.

مواعيد عمل مراكز تطعيمات كورونا

وأعلنت الصحة أن جميع مراكز تلقي اللقاح تعمل طوال أيام الأسبوع من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً، نمن دون إجازات ما عدا مركز أرض المعارض بمدينة نصر وأكاديمية الفنون بالجيزة ومدينة البعوث الإسلامية في الإسكندرية إجازة يوم الجمعة، مؤكدة أن تحديد نوع اللقاح يعود للطبيب في غرفة الموافقة المستنيرة داخل مركز التطعيم بناء على تاريخه المرضي، فجميع اللقاحات المتوفرة آمنة وفعالة وفقاً لهيئة الدواء المصرية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت العديد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105، و1533، ورقم الواتساب 01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.