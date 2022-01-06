هل لقاح كورونا يؤخر الحمل؟.. «الصحة» توجه رسالة للسيدات

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن لقاحات كورونا جميعها آمنة وفعالة ولا داعي لإثارة القلق والخوف بشأن الحصول على لقاحات كورونا، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك دراسات وأبحاث أجريت لمعرفة تأثير لقاح كورونا يؤخر الحمل أم لا؟، وأثبتت الدراسات أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة للسيدات الحوامل، ومنها لقاح فايزر، والذي حصل على الموافقة المتعلقة بالسيدات الحوامل.

هل لقاح كورونا يؤخر الحمل؟

وتابع المصدر: «السيدات الحوامل في حالة حصولهن على لقاحات كورونا وتم إصابتهن بالفيروس، لا يؤثر اللقاح على الأجنة بالإضافة لاكتساب مناعة قوية للأطفال بعد ولادتهم مع التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، داعيا السيدات الحوامل لعدم الخوف من أخذ اللقاح وضرورة الحصول عليه في حال رغبتهن بذلك؛ للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وناصحا السيدات الحوامل في حال رغتهن لعدم الحصول على اللقاح الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس لأنهم من الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس وفقا لمنظمة الصحة العالمية».

دور لقاحات كورونا في تخفيف شدة الأعراض

وأضاف المصدر: «لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها في تخفيف حدة الأعراض، وأثبتت أنها تعمل على جعل حدة الإصابات بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وعملت على تخفيف الضغط على المنظومة الصحية»، مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات في شحنات لقاحات كورونا متنوعة للمواطنين المسافرين وغير المسافرين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة عدم التهاون في التعامل مع الفيروس، مؤكدة على أن الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين هي السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا شهدت ارتفاع في معدلات الشفاء من فيروس كورونا.