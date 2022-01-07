أستاذ فيزياء توضح سبب إقامة طلابها ممر شرفي لها: عندي 70 سنة وبنزل الجامعة

قالت الدكتورة وجيدة سالم، أستاذ الفيزياء الحيوية بجامعة المنيا، إنها تدرس منذ 46 عاما، وتتعامل مع الطلاب باعتبارهم أولادها، مبينة أن التعليم في الوقت الحالي، منقسم إلى المحاضرين الأوفلاين والأونلاين، وحرص الطلاب على تنظيم ممر شرفي لها في آخر المحاضرات الحضورية الأوفلاين.

تقسم الطلاب إلى مجموعات مختلفة

وأضاف «سالم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «MBC مصر »، اليوم، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنها تقسم الطلاب إلى عدة طلاب من أجل التدريس لهم أونلاين، موضحة أن المحاضرات الأوفلاين أسهل، ونتيجته تكون أفضل، كما أن أغلب الطلاب من القرى مستوى الإنترنت عندهم ليس جيدا.

أنا بذاكر قبل كل محاضرة

وتابعت أستاذ الفيزياء الحيوية بجامعة المنيا: «أقول للناس اللي بيدرسوا جديد للطلاب الجامعيين، ربنا يهديكم ويصلح حالكم، اهتموا بالتعليم وأنا بذاكر قبل كل محاضرة رغم إني على مشارف 70 سنة، وبدي الطلبة بتوعي دايما الجديد، ودلوقتي أديتهم الجديد اللي حصل في إسبانيا وكمان درستلهم تأثيرات كورونا من الجهة الفيزيائية لأن الفيزياء مهتم بدرجة الحرارة، أنا بعمل كده عشان خاطر مصلحة مصر، تحيا مصر».

تكريم الطلاب لأستاذتهم

ونظم طلاب كلية التربية بالمنيا، ممرا شرفيا لأستاذتهم، تحية منهم لجهودها بالرغم من سنها الكبير، ونزولها المستمر إلى الجامعة وحرصها على تقديم المحاضرات الأونلاين.