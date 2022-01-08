رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع إحياء القاهرة التاريخية اليوم

يحظى مشروع إحياء القاهرة التاريخية باهتمام كبير من أجهزة الدولة، لاستعادة الوجه الحضاري والتاريخي لتلك المواقع، لذا من المقرر قيام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بزيارة تفقدية لعدد من المواقع بالقاهرة التاريخية بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، لمتابعة مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، خاصة في منطقة الحاكم وباب زويلة ودرب اللبانة والفسطاط ومجرى العيون وبطن البقرة.

الحفاظ على النسيج العمراني

وأشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال اجتماع اللجنة التيسيرية للقاهرة التاريخية برئاسته، أن معدلات العمل لتطوير القاهرة التاريخية تسير بصورة جيدة وفقا لخطة التنفيذ والبرنامج الخاص بالتطوير، مؤكدا وجود تنسيق مستمر بين الجهات المختصة لإنجاز أعمال التطوير وتذليل أي عقبات فى المناطق التى تحظى بتطوير.

وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على النسيج العمراني، وجعل القاهرة التاريخية مصدر جذب سياحي، لافتا الى أن أعمال التطوير تتم خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة، وتمتد إلى مواقع أخرى.

ترميم المباني والواجهات

وأوضح محافظ القاهرة، أن هناك فريق استشاري متخصص في تاريخ القاهرة التاريخية يتولى مهمة إحياء المواقع وترميم المباني والواجهات، أما المباني ذات الحالة غير الجيدة فسيتم إخلائها بالتنسيق مع السكان، وسداد قيمة إيجارية لهم لحين انتهاء أعمال الترميم.

وبالنسبة للورش والأنشطة التي لاتناسب طبيعة المنطقة بعد تطويرها، فسيتم نقلها إلى تجمع الحرفيين الجاري إقامته خلال الفترة المقبلة بشمال الحرفيين بمنشأة ناصر، والمكان مزود بكل الخدمات، بحسب المحافظ.

ومن المواقع المستهدف تطويرها، منطقة جامع الحاكم ومنطقة الحسين ودرب اللبانة، وذلك في إطار إعادة التأهيل ‏بأنشطة مختلفة تجذب الزوار المهتمين بالزيارات الدينية، أو الحمامات الشعبية، أو تطوير الطبيعة السكنية ‏والمجتمعية، أو توزيع وإدارة المياه في المدينة القديمة، أو أصول الحرف التقليدية، مما سيضمن وجود حركة ‏سياحية ثقافية مستمرة، كما تم اقتراح إمكانية إضافة إقامة سياحية بالمسار لتحفيز التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية به‎.