حصر العقارات المتهالكة في حي باب الشعرية ضمن «تطوير القاهرة التاريخية»

شهدت محافظة القاهرة عدد من الجولات خلال الساعات الماضية ،حيث قام اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بمتابعة وتفقد حالة العقارات بمنطقتي "المغاربة وبين السيارج" فى باب الشعرية، فى اطار التطوير الجاري تنفيذه فى نطاق حى باب الشعرية ضمن مشروع إحياء القاهرة التاريخية.

ووجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بحصر جميع العقارات القديمة والمتهالكة بنطاق الحي، لتحديد كيفية التعامل معها، كما قام حى باب الشعرية بإيقاف أعمال بأحد العقارات بشارع الجيش، لمخالفتها، وتم تشميع المحل بالعقار.

قص 4 أشجار

من ناحية أخرى، قام حى المرج برئاسة إيهاب ذهني، رئيس الحي المرج، بالتنسيق مع إدارة الحدائق بتهذيب وقص 4 أشجار داخل مدرسة "عمرو بن العاص"، بقصر الأميرة "نعمة"داخل نطاق حى المرج، لتفادى أى مخاطرتهدد أرواح التلاميذ والتأكيد على استمرار التفاعل مع المواطنين والاستجابة لأى شكاوى داخل نطاق الحى، كما تم شن حملة بالمرج ورفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع والميادين منها مؤسسة الزكاة،ترعة برلنتي، محمد نجيب، منطقة الفلاحة، ومخازن الخردة وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

غلق مركزتعليمى

كما شهد حى شرق مدينة نصربرئاسة العميد أحمد عباس،رئيس الحى، عدد من الحملات وانفاذ القانون على المخالفين ،أسفرت عن غلق وتشميع جيم بشارع شمس الدين الذهبي بأرض الجولف لإدارته بدون ترخيص، وفي إطار التصدي لكل أنواع المخالفات ولاسيما مخالفات المحلات التجارية تم غلق وتشميع معرض موبليات بشارع معز الدولة لادارته بدون ترخيص، وأيضا غلق وتشميع محل طيوربشارع ياسين راغب لادارته بدون ترخيص،كما تم إزالة مخالفة بناء وتنفيذ ازاله مبانى من الطوب وتانده حديد بعقار بالسويسرى ب ،أيضا تم غلق مركز تعليمى بشارع احمد حسن الزيات لادارته بدون ترخيص.

مصادرة الشيشة

وواصل حى شرق مدينة نصر متابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتم مصادرة الشيش بسبب استمرارحظر الشيشة بالمقاهى، ورفع الإشغالات وغلق 3 كافيهات بشارع ابراهيم ابو النجا لإدارتهم بدون ترخيص