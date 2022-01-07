محافظة القاهرة تطرح مزايدة لإطلاق موقع تعليمي خدمي

أعلنت محافظة القاهرة عن طرح مزايدة محدودة بنظام النقاط لمشروع الخدمات التعليمية إلكترونيا بمحافظة القاهرة لمدة 3 سنوات لخدمة نحو 2 مليون طالب بالمراحل التعليمية، وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وفقا لقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

وأوضحت أنه سيكون فتح المظاريف الفنية الساعة 12 ظهرا بالجلسة العلنية العامة المنعقدة بالمبنى الغربي بديوان عام محافظة القاهرة بواسطة الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات - إدارة التعاقدات - يوم الأحد الموافق 30 يناير الجاري.

ضوابط الحصول على كراسة الشروط

وأشارت محافظة القاهرة إلى أن شراء كراسة الشروط يتم من خلال المركز التكنولوجي بديوان المحافظة مقابل تسديد مبلغ 299 جنيها، و5 جنيهات لصندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة، ولا يعتد بأي كراسة غير مختومة بخاتم الجمهورية.

كما يلتزم المتقدم للمزايدة بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين مؤقت لدخول جلسة المزايدة، وترد التأمينات إلى كل من لم يرس عليه المزاد، ويحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أوبالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ما لم يكن المتقدم مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء، وعلى محافظة القاهرة حال مخالفة الحظر استبعاد العطاءات المخالفة.

توفير الخدمات التعليمية

وتابعت محافظة القاهرة أنه سيتم توفير الخدمات التعليمية على بوابة إلكترونية مطورة للاستجابة لحاجات المواطنين وضمن المشروع القومي للتحول الرقمي عن طريق إتاحة بوابة الخدمات التعليمية لمحافظة القاهرة، ورسائل المحمول لتوفير الخدمات، وخدمة المجيب الآلي الصوتي على التليفون الأرضي والمحمول لتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت كراسة الشروط تطوير وتسويق الخدمات التعليمية التى تتيح تحميل نتائج الامتحانات والاستعلام عن نتائج الامتحانات، وتقديم الخدمات من تحويلات مدرسية واستخراج شهادة بيان النجاح، وإتاحة التقارير الإحصائية والرسومات البيانية لتلك الخدمات، والتوسيق الإعلاني على بوابة الخدمات التعليمية بعد موافقة المحافظة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة على بوابة الخدمات التعليمية.

مخالفة ضوابط التعاقد

وفيما يتعلق بالمخالفات، حددت محافظة القاهرة الضوابط فإذا خالفت الشركة شروط التعاقد يكون للمحافظة الحق في فسخ التعاقد ومصادرة التأمين وتكليف شركة أخرى بتنفيذ الأعمال وفق ما هو محدد بكراسة الشروط، أما الغرامات فهي كالتالي، في حالة التأخير في رفع النتيجة عن طريق SMS،IVR عن المدة المقررة تكون الغرامة 10 آلاف جنيه لكل ساعة تأخير، والتأخير في نشر نتائج الامتحانات على بوابة الخدمات التعليمية عن المدة المقررة تكون الغرامة 50 ألف جنيه لكل ساعة تأخير، وفي حالة نشر إعلان على الموقع الإلكتروني دون موافقة المحافظة تكون الغرامة 20 ألف جنيه مع حذف الإعلان، وفي حالة تكرار نفس المخالفات مرتين خلال نفس الشهر تتضاعف الغرامة على كل مخالفة مما سبق.