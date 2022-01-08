شعبة الجزارين تُحذر: «لا تشتروا الكوارع إلا من محلات مضمونة»

أنعشت برودة الطقس وزيادة أسعاراللحوم البلدى والمستوردة فى الأسواق، مبيعات حلويات اللحوم وتأتى فى مقدمتها الكوارع ولحمة الرأس، وهوما جعل شعبة الجزارين بالغرف التجارية إلى إطلاق عدد من التحذيرات للمواطنين بعدم شرائها إلا من الأماكن المضمونة لدى جزار معروف، حتى لا يتعرضوا للغش.

شعبة الجزارين تكشف زيادة الإقبال على «الكوارع»

وقال أحمد زغلول، عضو شعبة اللحوم بغرفة الجيزة لـ«الوطن»، إن شراء الكوارع أصبح الاتجاه السائد لدى المواطنين لمواجهة برودة الطقس البارد، وارتفاع أسعار اللحوم.

مشيرا إلى أن الطلب على شراء الكوارع فى الشتاء، يرتفع بنسبة 70%، كما شكل ارتفاع أسعار اللحوم سببا آخر لزيادة الإقبال عليها، لذا فإنها أصبحت فرصة كبيرة لأصحاب النفوس الضعيفة لمزيد من التلاعب، وخاصة الباعة الجائلين أو الأماكن غير المضمونة، الموجودة على الطرق.

أسعار الكوارع ولحمة الرأس

وأضاف بأن سعر «فردة الكوارع» يتراوح بين 80 و150 جنيها، حسب الحجم، وتعد الكوارع مفضلة لدى عدد كبير من الشعب المصرى لطعمها اللذيذ، كما أنها غنية بالقيم الغذائيّة، وتعد مفيدة لصحة العظام، ولكن قد يصعب على البعض تنظيفها وهو الأمر الذى يؤدى إلى استخدام مواد محظورة لتنظيفها كالجير، حتى تكون ناصعة البياض وتجذب الموطنين إليها، مما يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، وقد تصيبه بالفشل الكلوي.

نصائح عند شراء الكوارع

ولشراء الكوارع لابد من شرائها من مكان مضمون، ومحلات جزارة نظيفة ومعروفة وذات سمعة طيبة، وعدم شرائها من المعروضة خارج المحل لأنها معرضة للتلوث، كما ينصح بعدم الشراء من الباعة الجائلين أو من الطرق الزراعية أو الصحراوية أو من أي مصدر غير معلوم.

مواصفات الكوارع السليمة

ونصح عصو شعبة الجزارين، المواطنين، إلى شراء الكوارع البيضاء ولونها يكون مائل للبنفسجي، وتفضيل شراء الكوارع الأمامية، حيث تكون محملة باللحم ولا يوجد بها وتر، ولا تستغرق وقتا طويلا عند الطهي، وكذلك تكون سهلة الهضم، موضحة أن الكوارع الخلفية تكون طويلة ورفيعة وعظامها دائرية، بينما تكون الكوارع الأمامية قصيرة وسميكة وعظامها أقرب للشكل البيضاوي.