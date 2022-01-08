نقيب الفلاحين: بردوة الجو تساهم في زيادة إنتاجية القمح

مع حلول موسم البرد القارص، والانخفاض المستمر في درجات الحرارة، تتأثر المحاصيل الزراعية بشكل ملحوظ وواضح، ولكن أوضح حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، في بيان له، أن هناك بعض المحاصيل الزراعية، التي لا تتأثر سلبيا بسبب برودة الطقس، وعلى رأسها نبات القمح في بداية نموه، بل تسهم في زيادة تفريعه وبالتالي زيادة الإنتاجية.

الصدأ في القمح

ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن المساحات المزروعة بنبات القمح في هذا الموسم وصلت إلى أكثر من 3.5 مليون فدان، ويتوقع منها قوة إنتاجية تزيد عن 9 ملايين طن، كما أشار إلى أن مشكلة الأقماح تكمن في كونه يصاب بالصدأ، والذي بدوره يؤدي إلى خفض الإنتاجية.

وأوضح أبو صدام، أن الصدأ في مصر، يبدأ ظهوره في أغلب الأحيان بعد منتصف شهر يناير، ولذلك طالب مزارعي الأقماح بالمتابعة الدقيقة لمزروعاتهم خلال الأيام القادمة، من أجل اكتشاف أي إصابة بالصدأ تظهر في النباتات مبكرا، قبل أن يزداد وضع النبتة سوءً ويصعب معالجتها.

استهلاك القمح السنوي

وأشار أبو صدام، إلى أن هناك حوالي 21 مليون طن يتم استهلاكها من القمح في كل عام، ويتم استيراد حوالي 12 مليون طن، يكون أغلبها من روسيا وأوكرانيا وبعض الكميات من فرنسا ورومانيا، كما توقع أن يزداد استيراده خلال الأعوام القادمة في حال ظلت الزيادة السكانية في مصر بنفس المعدل وظل الدعم الحكومي لرغيف الخبز، موضحا أن الحكومة تستخدم كل عام نحو 10 ملايين طن من الأقماح لإنتاج رغيف الخبز المدعم والذي يستنزف أكثر من 50 مليار جنيه.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن زيادة إنتاج الأقماح تتطلب تحتاج إلى زيادة في الإرشاد الزراعي بكل ما يتعلق بطبيعة المحصول مثل الوقت المناسب للزراعة لكل محافظة والكميات المطلوبة للتسميد والمبيدات اللازمة للقضاء على أمراضه وغيرها، إلى جانب العمل على توفير الأسمدة والمبيدات المناسبة بأسعار معقولة وكميات كافية، كما أشار إلى ضرورة توفير الآلات والمعدات المناسبة لحصاد القمح، من أجل التغلب على الهدر المتوقع سنوزيا الذي يسببه استخدام الآلات القديمة.