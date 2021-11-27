نقيب الفلاحين: انخفاض سعر الطماطم عن التكفلة يسبب أزمة للمزارعين

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن انخفاض أسعار الطماطم عن سعر التكلفة يتسبب في خراب بيوت المزارعين، لافتا إلى أن قفص الطماطم الـ 22 كيلو يباع حاليا بـ 30 جنيها في المزرعة، وكان سعره في نفس التوقيت من العام الماضي 170جنيها، بانخفاض 140جنيها.

سعر كيلو الطماطم

وأضاف «أبوصدام»، في بيان، أن كيلو الطماطم يباع حاليا في أسواق الجملة بين 1.5 و3 جنيهات، ويباع في سوق التجزئة بين 2.5 إلى 4 جنيهات، فيما يبيعه المزارعون بين جنيه واحد و1.5 جنيه للكيلو، مشيرا إلى أن كيلو الطماطم يكلف الفلاح في المتوسط 2 جنيها، وتصل تكلفة الفدان نحو 50 ألف جنيه، وتصل إنتاجية فدان الطماطم بين 15 و20 طنا، مما يعني أن خسائر الفدان الواحد من الطماطم إذا استمرت أسعارها بنفس المعدل لا تقل عن 20 ألف جنيه في الفدان الواحد.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أسباب انخفاض أسعار الطماطم يرجع إلى تداخل عروات معظم المحافظات ونضجها في توقيت واحد، بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بهذا التوقيت العام الماضي، ما جعل المزارعين يفضلون زراعة الطماطم في شهر أغسطس لتنضج في هذا التوقيت في معظم محافظات الجمهورية، مما زاد المعروض مع قلة الطلب، فانهارت أسعارها، بالإضافة إلى توفر تقاوي طماطم مستوردة تقاوم التغيرات المناخية وتصلح للزراعة في مختلف أنواع الطقس مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية الأساسية في ظل تحسن نسبي للأحوال المناخية، ما ساعد في سرعة نضج ثمار الطماطم.

إنتاج الطماطم

وأكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن مصر من أكبر 5 دول إنتاجا للطماطم في العالم، بما يزيد عن 8 ملايين طن تقريبا كل عام، موضحا أن الطماطم تزرع حاليا طوال أيام العام بمعظم محافظات الجمهورية، حيث تزرع التقاوي في مشاتل لتنقل للأرض المستديمة في مدة تتراوح من شهر إلى شهر ونصف والشهر، في ثلاث عروات أساسية أقلهم مساحة هي العروة النيلية بمساحة 70 فدانا تقريبا، تليها العروة الشتوية بمساحة تصل إلى 160 ألف فدان، وأكبرهم مساحة هي العروة الصيفية التي تصل مساحتها لنحو 230 ألف فدان، فيما يزرع نحو 40 ألف فدان في عروات متأخرة ومبكرة بين هذه العروات.

وطالب «أبوصدام»، الحكومة بضرورة التحرك لنجدة مزارعي الطماطم الذين يتعرضون لخسائر فادحة بسبب انهيار أسعارها، مطالبا بتوفير تقاوي طماطم محلية لتقليل فاتورة استيراد تقاوي الطماطم وتقليل تكلفة زراعتها موضحا «نحن نستورد كل تقاوي الطماطم حاليا»، مطالبا بسرعة إنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المتضررين والسعي لفتح أسواق جديدة لتصدير الطماطم، ودعم الصناعات القائمة على ثمارها كمصانع الصلصة وتجفيف الطماطم، مناشدا المواطنين بانتهاز فرصة انخفاض أسعار الطماطم وتخزينها في صورة صلصة قبل أن تعاود الارتفاع، متوقعا ارتفاع أسعار الطماطم مرة أخرى في الأيام المقبلة مع زياده برودة الجو وتسرع بعض المزارعين لتقليع الطماطم لرخص سعرها ليتمكن من زراعة القمح قبل فوات آوان زراعته.