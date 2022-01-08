كيف تحصل على لقاح كورونا من غير متقدم عليه؟

على مدار الشهور القليلة الماضية، حرصت وزارة الصحة والسكان على توفير لقاح كورونا للمواطنين في الكثير من المراكز المختلفة، للتسهيل عليهم تناول اللقاح، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ يعمل اللقاح على تقليل أضرار الغصابة بالفيروس.

وحتى لا يواجه المواطنين صعوبة بالتسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا، وفرت سبل أخرى للحصول على اللقاح في الأماكن التي يتردد عليها المواطنين بكثرة، مثل محطات مترو الأنفاق، والتي تتيح للمواطن إمكانية الحصول على اللقاح بمجرد التوجه إلى مراكز لقاح كورونا تلك دون أن يكون هناك حاجه للتسجيل على الموقع ثم انتظار تحديد موعد خاص بالمواطن.

وحرصا على سلامة المواطنين الراغبين في أخذ اللقاح، خصوصا إذا كان هناك حاجه ضرورية لأخذ اللقاح مثل السفر في موعد قريب، توضح «الوطن» في السطور التالية محطات المترو التي يتواجد بها لقاح فيروس كورونا المستجد، وخطوات الحصول عليه في نفس اللحظة دون أن يكون هناك حاجه للانتظار، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان في بيانات لها، كالتالي:

أماكن مراكز لقاح كورونا في مترو الأنفاق

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من المحطات التي تتميز بأنها ذات كثافة عالية من الركاب، والتي يتردد عليها الكثير من المواطنين بكثرة وبشكل دائم ومستمر، وتتضمن تلك المحطات الآتي:

- محطة مترو السادات، وهي محطة تبادلية بين الخط الأول والثاني.

- محطة مترو الشهداء، وهي محطة تبادلية بين الخط الأول والثاني.

- محطة مترو العتبة، وهي المحطة التبادلية بين الخط الثاني والثالث.

- محطة مترو شبرا الخيمة، نظرا لأنها ذات كثافة عالية للركاب.

- محطة كلية الزراعة، والتي تعد من المحطات ذات الكثافة العالية.

- محطة مترو روض الفرج.

- محطة مترو جمال عبدالناصر.

- محطة مترو سعد زغلول.

- محطة مترو السيدة زينب.

- محطة مترو المرج الجديدة.

- محطة مترو حلوان.

وأوضحت وزارة الصحة أنه بمجرد أن يتوجه المواطن لمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في محطات المترو، يقوم المواطن بملء الاستمارة الخاصة باللقاح، بإدخال البيانات الخاصة به، والأمراض التي يعاني منها، والأدوية التي يتناولها، ثم بعد ذلك يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح في نفس اللحظة، دون أن يكون هناك حاجه للانتظار لموعد آخر له، ثم يتم تحديد موعد الجرعة الثانية له.