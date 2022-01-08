بعد إعلان المملكة العربية السعودية عودة العمرة مرة أخرى والسماح للراغبين في أداء مناسك العمرة أن تكون من ضمن الشروط سلبية مسحة كورونا للسماح للدخول للأراضي السعودية، ويبحث كثير من المواطنين المصريين الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة عن سعر مسحة كورونا حاليا في مصر بالمعامل المركزية 2022، من أجل أداء مناسك العمرة دون الإخلال بأي شرط من الشروط التي تم وضعها.

سعر مسحة كورونا حاليا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الحالات التي يجب عندها إجراء مسحة كورونا، خاصة الأشخاص الذين يعانون من بعض الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا مثل «ارتفاع درجة الحرارة - الإعياء - فقد حاسة الشم أو التذوق - الإسهال»، مشيرة إلى أن سعر مسحة كورونا حاليا في مصر 2022 يتناسب مع كل المستويات الاقتصادية.

خطوات إجراء مسحة كورونا في المعامل المركزية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق إجراء مسحة كورونا في معامل وزارة الصحة، وتحديد البيانات المطلوبة للدخول لموقع المعامل المركزية وتسجيل البيانات المطلوبة لمعرفة نتيجة معامل التحليل، كما يلي:

- الدخول على موقع الإدارة المركزية للمعامل التابع لوزارة الصحة المصرية.

- كتابة رقم جواز السفر الخاص، أو الرقم القومي.

- كتابة جهة السفر التي يرغب المواطن في السفر لها.

- التسجيل على رابط تحديد الموعد لملء استمارة البيانات المطلوبة.

- تشمل الاستمارة التاريخ المراد إجراء الاختبار فيه وعدد المسافرين والدولة المراد السفر إليها.

- وإذا كان فردا واحدا يتم ملء بيانات الاسم باللغة الإنجليزية والرقم القومي ورقم جواز السفر وتاريخ الميلاد والنوع والوظيفة ورقم الهاتف.

- إذا كان أكثر من فرد، تمل استمارة لكل فرد من المسافرين.

- تحديد الموعد والمكان الذي يتم اختياره من بين فروع المعامل الموجودة في جميع المحافظات.

- حددت وزارة الصحة مواعيد العمل من السبت إلى الخميس من الساعة 7 ص حتى الساعة 7 م وأيام الجمعة والعطلات من الساعة 9 ص حتى الساعة 3 م.

- التوجه لإجراء التحليل لفيروس كورونا في المواعيد المحددة، على أن تكون النتيجة متاحة خلال من 24 إلى 48 ساعة.

- تكلفة التحليل 900 جنيه، ويتم سداد الرسوم وإجراء المعاملات المالية باستخدام البطاقات الائتمانية.

- تتيح المعامل نتيجة التحليل بالباركود من خلال الحجر الصحي بالمطارات والموانئ المصرية المختلفة.