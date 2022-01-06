فرق لتطعيم لقاح كورونا بالكنائس خلال الاحتفال بعيد الميلاد في المنيا

نشرت مديرية الصحة في المنيا، فرقًا لمتابعة تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بمطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، وعدد من الكنائس خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

إجراءات وقائية وتدابير احترازية أثناء التطعيم

تابع الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، انتظام عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة للتطعيم، والتي تستهدف المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين، كما تابع عمل فرق التواصل المجتمعي للتوعية بأهمية الحصول على اللقاح، واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

قوافل للتأمين الطبي اللازم في عيد الميلاد

وقال وكيل وزارة الصحة، إن هذا يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة واللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم.

وأوضح أن المنيا تشهد اليوم وغداً انتشار الفرق الطبية بجميع كنائس المحافظة، لتطعيم المواطنين والأخوة الأقباط بلقاح كورونا، تيسيرا عليهم، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، مع توفير قوافل وفرق طبية للتأمين الطبي اللازم.

وأضاف في بيان، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع، والإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين.

وتابع الدكتور أسامة الجمل وكيل مديرية الصحة، عمل الفرق الطبية المتمركزة بمختلف الكنائس بمراكز المنيا ومنها بردنوها بمركز مطاي، والأخوة والأمير تادرس بمدينة المنيا، لمتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا حفاظا على صحتهم.