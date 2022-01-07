ضوابط الحصول على جرعات تنشيطية من لقاح كورونا لأغراض السفر.. الصحة توضح

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وتحرص الوزارة على رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد الإصابات الشديدة بـ فيروس كورونا في إطار حرصها على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، موضحة أنه أتيح الحصول على اللقاح بشكل أسرع من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية وتسجل البيانات وتلقى اللقاح، أو أقرب مركز شباب، بالإضافة إلى التسجيل وأخذ اللقاح في نفس الوقت في محطات مترو الأنفاق.

ضوابط الحصول على جرعات تنشيطية من لقاح كورونا لأغراض السفر

وأوضحت «الصحة» أنه في حالة تلقي اللقاح مسبقًا وهناك رغبة في الحصول على جرعات تنشيطية لأغراض السفر، يتم التسجيل عن طريق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة وإمدادها بالبيانات المطلوبة.

مواعيد عمل مراكز تطعيمات كورونا

وأعلنت الصحة أن جميع مراكز تلقي اللقاح تعمل طوال أيام الأسبوع من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً، بدون إجازات ما عدا مركز أرض المعارض بمدينة نصر وأكاديمية الفنون بالجيزة ومدينة البعوث الإسلامية بالاسكندرية إجازة يوم الجمعة، مؤكدة أن تحديد نوع اللقاح يعود للطبيب في غرفة الموافقة المستنيرة داخل مركز التطعيم بناء على تاريخه المرضي، فجميع اللقاحات المتوفرة آمنة وفعالة وفقاً لهيئة الدواء المصرية.

موانع الحصول على لقاحات فيروس كورونا

ونوهت الصحة بأنه يمنح الحصول على لقاح فيروس كورونا، إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم لما بعد مرور 28 يوما من التعافي، مشيرة إلى الأعراض التي إذا كان الشخص يعانى منها خلال العشرة أيام الماضية، تمنعه من تلقى لقاح كورونا وهي:

ـ الحمى.

ـ آلام في العضلات والجسم.

ـ التهاب الحلق.

ـ سعال.

ـ فقدان حاسة الشم والتذوق.

ـ الغثيان والقئ.

ـ ضيق تنفس.

ـ احتقان الأنف.

ـ سيلان الأنف.

ـ الإسهال.

ـ الصداع.

ـ إذا كان المواطن مصابًا بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم لما بعد مرور 28 يومًا من التعافي.

ـ إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوماً «مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية».

ـ السيدات الحوامل، أو سيدات اللاتي تخططن للحمل في خلال عام.

ـ السيدات المرضعات.

وناشدت الصحة والسكان المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على الصحة العامة، ومكتسبات الدولة في التصدي لجائحة كورونا.