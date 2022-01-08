5 تحديات تواجه عملية التسويق لخدمات التأمين

تعتبر خدمة التأمين خدمة غير ملموسة، فهي غير قابلة للمعاينة أو الفحص من العميل قبل شرائها، كما يتم إنتاجها تزامناً مع وقت الحصول عليها، الأمر الذي لا ينطبق على السلع الملموسة التي تنتج ثم توزع على منافذ البيع وقنوات التوزيع، ليتم الحصول عليها بواسطة العملاء والمستهلكين.

وبحسب النشرة الأسبوعية لـ الاتحاد المصري للتأمين، والتي استعرضت هذا الأسبوع تحديات وخصائص سوق التأمين، فهناك العديد من الخصائص والتحديات التسويقية لخدمة التأمين؛ أبرزها:

تحديات التسويق لمنتجات وخدمات التأمين

- قصر أجل الخدمة من ناحية العلاقة التعاقدية، فيما عدا تأمينات الحياة.

- عدم إلمام الكثيرين بأهمية التأمين وفوائده، إلا عند وقوع المخاطر.

- عدم وجود قنوات توزيع مادية، والمظهر المادي الوحيد للخدمة «الوثيقة»، والتي يمكن تداولها وانهائها عبر البريد الإلكتروني.

- قيود إشرافية ورقابية: التزام النشاط التسويقي والإعلاني للتشريعات واللوائح التي يصدرها الرقيب التأميني.

- مشكلة النمو والربحية: أي تحدي لتحقيق نمو مربح، فتحقيق النمو إنما يتم من خلال تنمية حجم الأعمال أي قبول أخطار جديدة وضمها إلى محفظة الأعمال.

شروط لابد من مراعاتها عند التسويق للخدمة

- العنصر البشري: ضرورة تأهيله وملاءمته لعملية تقديم الخدمة.

- جودة خدمات التأمين وضرورة إدارة ومراقبة ذلك.

- درجة الآلية في تقديم الخدمة، بحيث يتم زيادتها مقابل تقليل دور العنصر البشري، كلما أمكن.

- مدى تطبيق مفاهيم تسويق العلاقات، لبناء الثقة مع العملاء.

- إقناع الأشخاص بأهمية التأمين والتأكيد على فوائد الخدمة؛ فهي «خسارة صغيرة مؤكدة لتفادي خسارة كبيرة محتملة».

- فهم احتياجات العملاء لتقديم خدمات تلائمهم.

يجدر الإشارة إلى إعلان وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال العام الماضي، رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة لتصل إلى نصف مليون وثيقة بدلاً من 200 ألف، على مستوى محافظات مصر.

وتتنوع عدد وثائق التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية، لتغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي، المستديم أو الجزئي، لغير الموظفين والعمالة غير المنتظمة.