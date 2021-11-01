كل ما تريد معرفته عن الخدمات التأمينية للقائم بصرف المعاش

يتساءل الكثيرون من القائمين بصرف المعاش، سواء أصحاب المعاشات ذاتهم أو المستفيدين عنهم عن كيفية استخراج بطاقة جديدة لصرف المعاش، وعن سبل استخدام بطاقات الصرف؛ لتجيب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي عن أبرز الأسئلة بهذا الشأن.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة التي تداولها القائمون بالصرف، التي جاءت كالآتي:

هل تنتفع أرملة صاحب المعاش أو المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحي؟

- تنتفع الأرملة بخدمات التأمين الصحي، إذا أبدت الرغبة بالانتفاع بتأمين المرض مقابل خصم 2% من نصيبها المستحق في المعاش لصالح التأمين الصحي.

لو فقدت بطاقة صرف المعاش؟ ما الإجراءات الواجب اتخاذها لاستخراج بطاقة أخرى؟

- في حالة فقد البطاقة أو الرقم السري، سيتم تعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الآتي:

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري، إذا رغب القائم بالصرف صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة في حالة الرغبة في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

لمن تصرف مصاريف الجنازة؟

تُصرف نفقات الجنازة وفقًا للترتيب التالي:

- الأرمل أو الأرملة بغض النظر عن استحقاق المعاش، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي.

- أرشد الأولاد «أكبر الراشدين من الأولاد سناً».

- من يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

- تُصرف نفقات الجنازة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

هل تستخدم بطاقة صرف المعاش في صرف المعاش فقط؟

- يمكن لأصحاب بطاقات صرف المعاش دفع فواتير الكهرباء والتليفون ومصروفات الجامعة، واشتراكات التأمينات الاجتماعية من خلال بطاقة صرف المعاش بجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال ماكينات pos الموجودة بمنافذ الهيئة.

هل يشترط تقديم إعلام وراثة لصرف معاش الأبناء القصر بعد وفاة والدهم؟

- صرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية، فإذا لم توجد فيجرى الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.