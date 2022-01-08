أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم أتوبيس غرب الدلتا بطور سيناء

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأُصيب 17 آخرون، وذلك إثر تصادم أتوبيس نقل عام مع ميكروباص قبل كمين الوادي بـ 10 كيلو مترات، في اتجاه مدينة «أبورديس - طور سيناء»، على الطريق الدولي «الطور - نفق الشهيد أحمد حمدي»، ونُقل 17 مصابا بواسطة الإٍسعاف إلى مستشفى شرم الشيخ العام.

أسماء مصابي حادث أتوبيس طور سيناء

وأسفر حادث سيناء عن إصابة كلا من:

1- إسراء السيد النجار، 32 عاما، من الغربية، مصابة بسحجات وكدمات وجرح قطعي 3 سم بفروة الرأس.

2- أيمن إمام السيد، 41 عاما، مصاب بكدمة بالظهر.

3- محمود إبراهيم إبراهيم، 45 عاما، من الغربية، مصاب بجرح قطعي بالجبهة طوله 3 سم.

4- نعيمة محمد الدفراوي، 63 عاما، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

5- السيد جلال السيد، 46 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى.

6- أحمد عبدالحميد عبد الغني، 34 عاما، مصاب بجرح قطعي بالأنف 5 سم.

7- ياسر سمير إبراهيم، 40 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى.

8- إبراهيم سهيل حسن، 28 عاما، من المنيا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى.

9- جميلة محمد الدفراوي، 55 عاما، من الغربية، مصابة بجرح قطعي أسفل العين اليمنى.

10- إبراهيم عبدالفتاح الشحات، 42 عاما، من القليوبية، مصاب باشتباه كسر بالفك السفلي.

11- علياء سلام حسن، 35 عاما، من الغربية، مصابة بسحجات وكدمات.

12- إنجي محمد إسماعيل، 4 أعوام، من الغربية، مصابة بسحجات وكدمات.

13- جنات محمد إسماعيل، 7 أعوام، من الغربية، مصابة بسحجات وكدمات.

14- يارا أحمد عبدالحميد، 7 أعوام، من الغربية، مصابة بسحجات وكدمات.

15- تيمارا أحمد عبدالحميد 5 اعوام الغربيه سحجات وكدمات

16- الينار أحمد عبدالحميد، عامين، من الغربية، مصابة بسحجات وكدمات.

17- مجهول الهوية، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، ونُقل بواسطة آخرين إلى المستشفى.

18- أحمد عبدالحميد شبل، 47 عاما، من الغربية، مصاب بسحجات وكدمات.

أسماء المتوفين في حادث طور سيناء

وتمكنت الجهات من التعرف على هوية المتوفين في حادث طور سيناء، وهم:

1- سارة جمعة محمد حسن وأبنائها، خديجة علي الناجي، 8 سنوات، وحمزة علي الناجي، 10 سنوات، ومحمد علي الناجي ٣ سنوات، من مركز بني مزار محافظة المنيا.

2- محمود عبد الرحيم محمد أحمد من بني مزار.

3- عادل زايد جمال، أمين شرطة أمن الموانئ، من بني مزار.

4- أحمد مصطفي محمد أبو النور، من بني مزار.

5- أحمد شعبان محمد أحمد، من بني مزار.

6- محمد جابر رمضان، سائق الأتوبيس، من محافظة الغربية.

7- أشرف محمود إسماعيل، أمين شرطة الحماية المدنية ببني مزار.

8- كمال محمد عبد الفتاح علي، من بني مزار.

9- ضاحي محمود، من بني مزار.

10- رجب السيد أحمد.

وجاري التعرف علي هوية الباقين.