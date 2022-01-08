عاجل.. مصرع 14 مواطنا وإصابة 17 في حادث تصادم مروع بجنوب سيناء

لقي 14 مواطنا مصرعهم وأصيب 17 آخرين، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، على الطريق الدولي «الطور - نفق الشهيد أحمد حمدي».

حادث تصادم على الطريق الدولي

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من إدارة تأمين الطرق بوقوع تصادم مروع على الطريق الدولي قبل مدينة الطور بنحو 10 كيلومترات بين أتوبيس غرب ووسط دلتا، متجها إلى مدينة شرم الشيخ رقم (ج.ط.أ) 2659، وسيارة ميكروباص رقم 8994 (ب.ص).

أسفر الحادث حتى الآن عن مصرع 14 شخص وإصابة 17 آخرين، إضافة إلى وجود أشلاء لم يتم تحديد أصحابها.

النيابة تحدد بيانات المصابين

وانتقل إلى موقع الحادث 14 سيارة إسعاف وجارٍ نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفي الطور العام، والمصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء، وأصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرارا بتشكيل غرفة عمليات ومتابعة الحادث، وتوجه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة إلى موقع الحادث ورئيس مدينة الطور.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وجار متابعة الحادث وتحديد بيانات المصابين.