العاملون بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء يتلقون الجرعة الثالثة للقاح

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العاملين بفنادق المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بدأوا خلال الأيام القليلة الماضية، في تلقى الجرعة التعزيزية لمصل كورونا وذلك بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، لافتا إلى أنه يتم حاليا التنسيق بين مسؤولي وزارة الصحة والسكان بالمحافظتين مع ممثلي وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية لتحديد مواعيد حصول العاملين بكل فندق على الجرعة الثالثة من التطعيم.

تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي قريبا

وأضاف لـ«الوطن»، أنه بعد الانتهاء من تطعيم العاملين بفنادق المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والتي تضم «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا ونويبع ومرسى علم وسفاجا»، سيتم البدء في تطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي يليهم العاملون بفنادق الأقصر وأسوان، على أن يكون العاملون بفنادق القاهرة والجيزة هم آخر من يحصلون على الجرعة التعزيزية، حيث لم يمر على حصولهم على الجرعة الثانية أكثر من شهرين.

تطعيم العاملين بالجرعة التعزيزية سيكون له مردود إيجابي على السياحة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن حصول العاملين بالقطاع السياحي على الجرعة التعزيزية الثالثة سيكون له مردود إيجابي على الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث إن هذا الإجراء يثبت لدول العالم وخاصة المصدرة للسياح لمصر أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بصحة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السائح، موجها الشكر لمسؤولي الدولة الذين جعلوا العاملين بالسياحة على رأس الفئات الحاصلة على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا.

وكانت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، قد أكدت في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن هناك عاملين رئيسيين، يحددان حاليا اختيارات السائح للدولة، التي سيزورها في ظل وجود فيروس كورونا، وهما السلامة الصحية للمنشآت الفندقية والسياحية، التي تكفل للسائح عدم إصابته بفيروس كورونا أثناء رحلته السياحية، إضافة إلى جودة الخدمة السياحية المقدمة، التي تعتمد في الأساس على خبرة ومهارة العاملين بالقطاع السياحي.