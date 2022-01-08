توفير 35 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالرياض

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 35 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة برواتب تتراوح بين 4000 إلى 7000 ريال، ومزايا أخرى.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض في إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

فرص العمل تتمثل في 30 مسوقا و5 مشرفين مبيعات

وأضاف، أن الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي في الرياض تفاوض مع شركة الحصانة لتقنية المعلومات، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة، مشيرا إلى أن فرص العمل تتمثل في 30 مسوقا و5 مشرفين مبيعات «تسويق ميداني في المنازل» لبيع خدمات الإنترنت الفايبر لصالح شركة عذيب وشركة الاتصالات السعودية.

راتب المسوقين 4000 إلى 4500 ريال

وأوضح الملحق العمالي بالرياض أن راتب المسوقين 4000 إلى 4500 ريال «شامل المحروقات» بالإضافة إلى سيارة من الشركة، أما راتب المشرفين 5500 إلى 7000 ريال «شامل المحروقات» بالإضافة إلى سيارة من الشركة، فضلا عن عمولات شهرية وحوافز في حالة تحقيق الأهداف البيعية، والعمر من 21 إلى 35 سنة للمسوق، ومن 30 إلى 40 سنة للمشرف، المؤهل شهادة جامعية أو مؤهل فوق المتوسط، وترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي: career@immunitysa.com.