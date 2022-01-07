سعفان: قانون العمل يلغي استمارة 6.. ومنشآت كثيرة تطبق «الأدنى للأجور»

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد، يبحث المناقضات التي قدمتها المنظمات الدولية عن قانون العمل الحالي، وكانت الحكومة رمانة ميزان في هذه الجلسات، للوصول في النهاية إلى التوافق الذي يحدث عملية استقرار كامل لمناخ العمل.

الحكومة لم تعد قانون العمل الجديد منفردة

وأضاف «سعفان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، اليوم، أن من أعد مشروع القانون ليس فقط الحكومة منفردة، ولكن لجنة تشريعية بوزارة القوى العاملة والتي عملت بجناحين، الأول هو اتحادات أصحاب الأعمال بكل تخصصاتها مثل الصناعة والسياحة والتشييد والبناء، والجناح الآخر هو ممثلي العمال مثل اتحاد عمال مصر والتنظيم النقابي.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يحتوي على بعض المواد الجديدة التي كانت تشكل مشكلة كبيرة للعمال، مثل إلغاء استمارة 6، حيث كان بعض أصحاب العمال يرغمون العامل على التوقيع على الاستقالة قبل التوقيع على العقد.

وأوضح أن القانون الجديد، اشترط التوقيع على استمارة 6 أمام الجهة الإدارية وفي حضور العامل، وهذا أدى لنوع من التقارب بين طرفي العملية الإنتاجية، لافتا إلى أن القانون الجديد لا يهدف إلى دعم العامل على حساب العمل وصاحب العمل، بل يتم إعداد قانون يوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

نسبة كبيرة من المنشآت تطبق الحد الأدنى للأجور

وأفاد بأن أصحاب الأعمال رحبوا بإلغاء التوقيع على استمارة 6، قبل التوقيع على عقد العمل، لافتا إلى أن استقرار أوضاع العامل، سيساعد في زيادة الإنتاج.

وعن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أكد أن هناك نسبة كبيرة تطبق الحد الأدنى، وهناك ما يقرب من 3.5 مليون منشأة على مستوى الجمهورية، وعدد من تقدموا طلبات للاستثناء تطبيق الحد الأدنى للأجور 3050 منشأة فقط، وهو استثناء مؤقت.