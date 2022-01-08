روبوتات لفحص الحالة الصحية للمشاركين في منتدى شباب العالم

قالت ريهام صلاح عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، المنعقد بشرم الشيخ إن اليوم يشهد إنطلاق ورش العمل لمنتدى شباب العالم، منوهة ببدء التطبيق للجانب التكنولوجي في الإجراءات الاحترازية، حيث سيكون هناك روبوتات لرصد وفحص حالات المشاركين بالمنتدى والحضور للإطمئنان على حالتهم الصحية، وسيكون هناك إجراءات وفحص للحضور كل 48 ساعة، وقالت «صلاح»: «نحن الآن في عالم ما بعد الجائحة، والوضع المعتاد الجديد أن الفحص أصبح أمر طبيعي وعادي، وهناك تأكيد من إدارة المنتدى واللجنة التنظيمية على إتخاذ الإجراءات».

ضمن شروط المشاركة وحضور فاعليات المنتدى هو تلقي لقاح كورونا

وأضافت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم خلال حديثها مع الإعلامي همام مجاهد، والإعلامية آية لطفي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن من ضمن شروط المشاركة وحضور فاعليات المنتدى هو تلقي لقاح كورونا، كاشفة عن وجود إقبال كبير للمشاركة في منتدى شباب العالم، خصوصا وأن شباب العالم لديه صوت يرغبون في توصيله ولديهم أفكار خاصة بهم «الأفكار الوعدة والمبدعة ضروري الخروج بها والإستفادة منها».

هي ورشة عمل عن المشروع القومي «حياة كريمة»

وشرحت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم أن من ضمن ورش العمل التي ستنعقد اليوم، هي ورشة عمل عن المشروع القومي «حياة كريمة»، والذي بدأ بإنطلاقة كفكرة من أفكار الشباب وتلقى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي تجربة تنموية عظيمة سيتم إلقاء الضوء عليها بجانب موضوعات أخرى كثيرة ومتنوعة، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة تحظى باهتمام كبير جدا خصوصا وأنها تتم من خلال شباب متطوع، وهي تجربة محلية وتم اعتمادها ضمن أفضل ممارسات للمشروعات التنموية، ومنتدى شباب العالم منصة دولية، ولدينا تجربة لابد من الحديث عنها بالمنتدى.