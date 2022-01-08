تحليل كل 48 ساعة.. نكشف خطة «الصحة» لتأمين منتدى شباب العالم

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن الخطة الوقائية التي يتم تطبيقها داخل الفنادق للمشاركين بمنتدى شباب العالم المقرر انطلاقه يوم 10 يناير المقبل، بمشاركة العديد من الشباب من مختلف دول العالم، وذلك في نسخته الرابعة بمدينة السلام بـ«الشرم الشيخ».

«الصحة» وضعت مجموعة من الضوابط للوقاية من العدوى

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن وزارة الصحة وضعت عدة ضوابط وقائية للحفاظ على المشاركين بمنتدى شباب العالم خلال الفترة المقبلة، حيث يتم التأكد من سلامة المشاركين وعدم وجود أي أعراض للفيروس كورونا عليهم ويتم إجراء تحليل «بي سي ار» كل 48 ساعة على المشاركين لتأكد من سلامتهم عقب الوصول للمطار فورا، مؤكدا على الاهتمام على المشاركين بالحصول على لقاح كورونا وشهادة تطعيم لقاح كورونا.

تطبيق التباعد الجسدي للمشاركين

وتابع المصدر بوزارة الصحة، أن من يتم التأكد من الضوابط الوقائية داخل الفنادق المخصصة لإقامة المشاركين من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأشخاص منذ بدء دخول الفندق، وحتى الوصول لغرفة الإقامة المخصصة للمشارك، بالإضافة إلى توفير كل الأدوات التي تستخدم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أن من ضمن الضوابط الوقائية التأكد التام من توفير الأدوات أحادية الاستخدام التي تمنع انتقال أي عدوى بين المشاركين، وليس فقط انتقال العدوى بفيروس كورونا، مع مراعاة التباعد الجسدي والبدني عند تناول الوجيات الغذائية لتجنب حدوث أي احتكاك، مشيرا إلى أنه يتم التخلص من الأدوات المستخدمة فور انتهاء المشارك من تناول وجبته.

الإشراف التام لتأكد على مأمونية الأطعمة

وأكد المصدر، على أنه يوجد فرقة من وزارة الصحة للإشراف على مراقبة الأغذية منذ وصولها للفندق وتجهيزها بالطريقة الأنسب للمشاركين، مع تطبيق كل ضوابط الموضعة أثناء طهي هذه الأطعمة، للتأكد من ضوابط أثناء تحضير الطعام على الموائد للمشاركين، بالإضافة تطبيق ضوابط الدخول والخروج مع الالتزام التام بكل التدابير التي تحافظ على صحة المشاركين.

شرم الشيخ تستعد للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن ينطلق منتدى شباب العالم 2022، الإثنين المقبل 10 يناير، ويستمر حتى 13 يناير الجاري، بمدينة شرم الشيخ، وتشمل أجندة منتدى شباب العالم عدة محاور وفعاليات وندوات ومؤتمرات مع مراعاة اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة المشاركين.