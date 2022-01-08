«منتدى شباب العالم»: مسحة بي سي آر كل 48 ساعة.. وإنسان آلي للتعقيم

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، إن ملف جائحة فيروس كورونا المستجد يسيطر على منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ويتم التطرق إلى ملف التنمية المستدامة لتحقيق التنمية بعد الجائحة.

دور القيادة السياسية في دعم الشباب

وأشار الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على فضائية «Extra News» ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، إلى أن عودة المنتدى مرة أخرى تؤكد دور القيادة السياسية في إشراك الشباب بالقضايا محل الاهتمام من مختلف دول العالم، وتكون الجلسات مثمرة وتشمل تفاعلا كبيرا.

مسحة كل 48 ساعة

وبدورها، قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، خلال استضافتها في نفس البرنامج، إن العد التنازلي لمنتدى شباب العالم بدأ ويتم استقبال الوفود الأجنبية الحالية في شرم الشيخ، ويجري الاستعداد على قدم وساق، وتم وضع عدة معايير للحضور وعلى رأسها الحصول على اللقاح بجانب اتباع خطط وقائية في المنتدى.

وأكدت على إجراء مسحات بي سي آر كل 48 ساعة، والعمل على تحقيق التباعد الاجتماعي، وتعقيم القاعات من خلال إنسان آلي، وتقديم المشروبات للحضور؛ لأن سلامتهم أولوية المنتدى في نسخته الرابعة هذا العام.

ومن جانبها، قالت الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافتها في نفس البرنامج، إن التنسيقية تم الإعلان عنها في عام 2018، وتشارك في المؤتمرات الوطنية، ويخرج منها الكثير من الشباب في ورش العمل المختلفة.

وأعربت عن سعادتها لإقامة ورش مختلفة وجلسات متنوعة بالنسخة الرابعة للمنتدى، متابعة: «بقى عندنا توصيات جاهزة من زملائنا اللي هيشاركوا في الورش، وبنستغل الوقت وعاملين معسكر تدريبي للقيادات، وهي تدريبات للظهور في الإعلام والبروتوكول».