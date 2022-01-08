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محمود مسلم

القوى العاملة: التحقق من أوضاع مليون عامل في الرياض ورصد 3 ملاحظات

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الوطن
12:37 م | السبت 08 يناير 2022
وزير القوي العاملة

وزير القوي العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

أعمال لجنة سكن العمالة بالرياض

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار إلي أن لجنة سكن العمالة بالعاصمة بالمملكة العربية السعودية تحققت من أوضاع مليون عامل ورصدت 3 ملاحظات.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن اللجنة بمنطقة الرياض تَحققت من أوضاع مساكن مليون و37 ألفا و237 عاملا في العاصمة، مشيرة إلي أن أعمالها استمرت من 23 أبريل 2021، حتى 4 يناير 2022، بزيارة 22 ألف موقع.

وأضافت أنه تم رصد 3 ملاحظات تَمثلت في عدم الحصول على الترخيص النظامي، وعدم توافر المساحة المخصصة للفرد، وعدم التقيد بالعدد المناسب لدورات المياه.

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