نصائح للأمهات في حالة معاناة الأطفال بمرض خلايا النحل

تلاحظ العديد من الأمهات بوجود نتوءات تشبه لدغات الحشرات على جلد الأطفال، ويعرف باسم «الشري» أو خلايا النحل، وهو عبارة عن بقع مرتفعة أو نتوءات على الجلد تبدو حمراء ومنتفخة، قد يكون انتشار خلايا النحل بسبب تفاعل حساسية من أطعمة ومشروبات أو أدوية معينة، و«الشري» شائع بين الأطفال ويمكن أن يظهر في جزء واحد فقط أو في جميع أجزاء الجسم، وفقا لتقرير تم نشره على موقع «thehealthsite».

كيفية التعرف على أماكن الإصابة بـ«الشري»

إذا كان الطفل يعاني من خلايا النحل، فسيكون لديه طفح جلدي أحمر اللون، والذي قد يختلف في الحجم، وتعد أبرز علامات وأعراض خلايا النحل الأخرى هي:

- توجد بقع في مجموعة على جزء واحد فقط أو على جميع أجزاء الجسم.

- قد تختفي البقع من المنطقة في غضون 24 ساعة ولكنها تظهر في منطقة أخرى.

- يمثل الشري حرقان في أماكن تواجده في الجسم.

- تورم في الجلد.

أعراض الإصابة بخلايا النحل

بشكل عام، قد يظهر الطفح الجلدي على اليدين والقدمين والوجه والأعضاء التناسلية، ولكنها قد تظهر أيضا على أجزاء أخرى، يمكن أن يصبح الشري حالة خطيرة إذا ظهرت بعض الأعراض الأساسية، مما يزيد الأمر سوء، وفي حالة تورم في الوجه واللسان والحلق، إلى جانب صعوبة في التنفس وأزيز وضيق في الصدر ودوخة، فلابد من الذهاب للطبيب واستشارته على الفور، يمكن أن يتطور التورم تحت سطح الجلد في خلايا النحل.

الأعراض الأكثر خطورة من للشري

يجب التأكد من العناية الطبية للطفل حالة الإصابة الطفل بالشري بعد تناول أي دواء جديد أو تناول أطعمة شديدة الحساسية أو لدغة النحل، وقد تظهر خلايا النحل أيضا بسبب صدمة الحساسية، وهي رد فعل تحسسي شديد، وهو أمر نادر الحدوث، ويصاحبه فقدان للوعي وتورم في الحلق وصعوبة في التنفس.

ما هي أسباب الطفح الجلدي؟

يحدث الطفح الجلدي بين الأطفال بشكل رئيسي نتيجة لرد فعل تحسسي، لكن يصعب معرفة سبب الحساسية، تظهر الشري عادة في غضون بضع دقائق أو 24 ساعة، لذلك يصبح من السهل تحديد السبب، بالإضافة إلى ملاحظة الطفل إذا بدأ في استخدام صابون جديد، أو تناول الأطعمة المصنعة أو شديدة الحساسية، ويمكن أن تكون بعض المسببات الشائعة للأرتكاريا.

كيف يمكن علاج خلايا النحل؟

في البداية لابد الذهاب للطبيب المختص لوصف الدواء اللازم لعلاج الشري بناء على الأعراض التي تظهر على الطفل وحالته الصحية العامة، وإذا كان الطفل الدارج يعاني من حساسية تجاه بعض الأدوية، فمن الأفضل الابتعاد عن هذه الأدوية، ويمكن للطبيب أن يصف للطفل مضاد الهيستامين، ولتقليل الإحساس بالحكة والوخز، يمكن وضع غسول الكالامين أو كريم الكورتيزون أو حتى خليط من الماء البارد لعمل كمادات للطفل.