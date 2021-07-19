أعراض الفيروس القردي.. طفح جلدي وإصابة «الليمفاوية والتناسلية»

حالة من القلق والتوتر بدأت تنشر بالعالم بسبب الفيروس القردي ، بعد أن سجلت أمريكا أول حالة إصابة بشرية به، لتنتشر تساؤلات عن أعراض الفيروس القردي.

ظهور الفيروس القردي

قبل ساعات، أعلنت أمريكا تسجيل أول حالة إصابة بشرية بـ الفيروس القردي أو جدري القرود، وذلك في ولاية تكساس، لمواطن دخل المستشفى أمس وتم عزله فيها، وذلك بعد رحلتين له، أحدهم من لاجوس في نيجيريا إلى أتلاتنا، ثم من أتلاتنا إلى تكساس، حيث يتم حاليا تتبع المخالطين له، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «سي دي سي».

وظهر الحديث عن الفيروس القردي النادر في منتصف مايو الماضي، حينما تحدث عنه وزير الصحة البريطاني السابق، مات هانكوك، بتسجيل حالات في بلاده، لتعلن لاحقا الصين أول وفاة بشرية به، لطبيب بيطري، كا يحاول تشريح بعض قردة المكاك، في مارس الماضي، ليجأ للعلاج في عدة مستشفيات، حتى وفاته في 27 مايو 2021، بحسب لصحيفة «غلوبال تايمز».

أعراض الفيروس القردي

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر الفيروس القردي مرض نادر ظهر في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالإضافة للغابات الاستوائية الماطرة، ويسبب الوفاة بين 1 و10%، وأغلب إصاباته بين الأطفال وصغار السن، مضيفة أنه لا يوجد له حتى الآن علاج أو لقاح، ولكن سبق أن أظهر التطعيم السابق ضد الجدري فاعلية في مواجهته.

وفيما يخص أعراضه، أوضحت أنَّها:

- تتشابه أعراض المرض القردي مع الجدري.

- تصل فترة الإصابة بين 14 و21 يومًا.

- بينما تكون فترة الحضانة بين 6 أيام لـ16 يومًا.

- تنتقل الإصابة عبر مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية، فضلا عن تناول اللحوم غير المطهية جيدا من الحيوانات المصابة.

- كما ينتقل من إنسان لآخر، من خلال المخالطة الحميمة لإفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بالعدوى أو ملامسة أشياء لوثت مؤخرا بسوائل المريض أو بمواد تسبب الآفات.

- يتعرض بعض المصابين بتضخّم شديد في العقد اللمفاوية قبل الطفح الجلدي، وهي علامة خاصة بجدري القردة فقط.

- بعد إصابة الفيروس الإنسان، وخلال المدة من يوم لـ5 أيام، تظهر أعراض منها الحمى والصداع المبرح وتضخّم العقد اللمفاوية وآلام في الظهر وفي العضلات وإرهاق شديد.

- بعد تلك الفترة، تظهر بقع الطفح الجلدي على الوجه ومنها باقي أجزاء الجسم.

- يظهر الطفح الجلدي على الوجه بنسبة 95%، وعلى اليدين والقدمين 75%.

- تتطور تلك البقع الدلدية من حطاطات بقعية أي آفات ذات قواعد مسطّحة، إلى حويصلات أي نفاطات صغيرة مملوءة بسائل وبثرات تليها جلبات، تحتاج إلى ثلاثة أسابيع حتى تزول.

- يصيب الفيروس أغشية الفم المخاطية بين 70% من الإصابات، والأعضاء التناسلية 30%، إضافة لملتحمة وقرنية العين 20%.

- ومن بين أعراض الفيروس القردي أيضا: «ضيق التنفس، والقيء والغثيان، وألم في المعدة، والتهابات بالعضلات، وتلف بالمخ والجهاز العصبي».