17 عملة استقرت أمام الجنيه المصري.. منها 3 عملات الأكثر تداولا اليوم

سجّلت أسعار 17 عملة أجنبية، استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، وفق آخر تحديثات البنوك المصرية، وقد شهد الجنيه المصري العام الماضي، صمودًا أمام كافة العملات وحقق مكاسب بقيمة قرشين خلال العام الماضي، ليباع بسعر 15.77 مقابل 15.75 جنيهًا، عام 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتوقًع متعاملون فى سوق الصرف، مزيدًا من صمود الجنيه المصرى حتى الربع الأول من العام الجاري، بشرط ثبات المؤثرات على سعر الصرف في ضوء المعطيات الراهنة.

وفى سياق آخر، قال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، إن الدولار الأمريكي، والريال السعودي والدرهم الإماراتي، هي العملات الأكثر تداولًا لدى شركات الصرافة، وتابع: «يُعانى السوق من ركودٍ شديد في عمليات البيع، والشركات لديها كميات من الدولار ومتوفرة».

وأضاف الحريري لـ«الوطن»، أن سوق الصرف به هدوء كبير واستقرار ملحوظ، خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع استمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار الدولار في شركات الصرافة مثل البنك المركزى استقرت عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

ومن اهم العملات الاجنبية التى صمد أمامها الجنيه المصري، قبيل عودة التعاملات اليومية للبنوك، غدًا الأحد.

أسعار صرف 17 عملة أجنبية مقابل الجنيه

وسجل الدولار الأمريكي سعر 15.71 جنيها، ويباع اليورو بسعر 17.85 جنيه، فيما بيع الجنيه الاسترلينى بسعر 21.35 جنيه، وسجل الين الياباني سعر 13.59 جنيها، وبيع الفرنك السويسري بسعر 17.07 جنيه، وبيع الراند جنوب إفريقيا بـ1.007 جنيه، وسجل الدولار التايواني سعر 0.56 جنيه، فيما بيع الدولار النيوزيلاندي بسعر 10.64 جنيه، وسجل الرينيت الماليزي سعر 3.73 جنيه، وبيعت الروبية الإندونيسية بسعر 0.001 جنيه، وبيعت الروبية الهندية بسعر 0.211 جنيه، فيما بيع اليوان الصينى بسعر 2.46 جنيه، والدولار الأسترالى بيع بسعر 11.26جنيه، والييزو الفلبيني بيع بسعر 0.305 جنيه، وسجل الدولار السنغافوري بسعر 11.58 جنيه، وسجلت الكرونا التشيكي سعر 0.72 جنيه، وسجل الروبل الروسي سعر 0.20 جنيه.