13.86 سعر الليرة التركية مقابل الدولار.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة

تحسن أداء الليرة التركية، اليوم الجمعة، أمام الدولار وسلة العملات الأجنبية، بالرغم من فقدها 66% من قيمتها بنهايات العام الماضى، وأكد مصرفيون لـ«الوطن»، أنّ القلق لايزال يسيطر على المستثمرين وكذلك المواطنين، لافتين إلى أنّ الأسواق تنتظر قرارًا جديدًا خلال الفترة المقبلة بشأن سعر الفائدة وذلك بعدما سجل التضخم أعلى مستوى له خلال العشرين عاما الماضية .

وبالرغم من صعود طفيف اليوم للّيرة التركية، حيث بيع الدولار مقابل 13.86ليرة، إلّا أنّ هناك توقعات بعدم صمودها طويلا، تزامنًا مع إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة خطابات لـ المواطنين لحثهم على إعادة أموالهم مرة أخرى للبنوك وخاصة المواطنين المحتفظين بالذهب الذي يقدر بـ5 آلاف طن.

وتدخل البنك المركزي التركي نحو 4 مرات ببيع العملات الأجنبية في محاولة لدعم الليرة، لكن الإجراء فشل وقف انخفاض قيمتها، وتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة، ما نتج عنه معاناة الاتراك لتغطية نفقاتهم اليومية، وظهرت طوابير طويلة خارج الأكشاك التي تديرها البلدية لبيع الخبز بأسعار مخفضة أواخر عام 2021.

أسعار الليرة التركية أمام 6 عملات رئيسية

- سجلت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى سعر 13.86 ليرة .

- بيع اليورو أمام العملة التركية بسعر15.67 ليرة.

- سجّل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرة التركية 18.74 ليرة.

- بِيع اليّن الياباني اليوم بسعر 11.96 ليرة تركية .

- سجّلت الليرة التركية مقابل الفرنك السويسري سعر 15.04 ليرة

- سجّل اليوان الصيني ارتفاعا أمام الليرة التركية، اليوم ليباع بسعر 217 ليرة.