اختيار دراسة مومياء الملك أمنحتب ضمن أفضل الاكتشافات الأثرية في 2021

لا تزال أصداء الدراسة العلمية للكشف عن أسرار الملك أمنحتب باستخدام الفحص بالأشعة تتردد عالميا، فعلى الرغم من أن تاريخ الإعلان عن نتائج الدراسة التي أشرف عليها الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، والدكتورة سحر سليم، أستاذ الأشعة بجامعة القاهرة، كانت نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع اختيار الكشف كأفضل اكتشافات عام 2021 من عدد من الدوريات العلمية والمجلات المتخصصة في علوم الآثار عالميا.

وجاءت اختيارات مجلة Insider للاكتشافات الأثرية لأهم الاكتشافات العالمية المومياوات المصرية بألسنة الذهب، والكنيسة الصليبية الغارقة، وأرباع العبيد الرومانية التي يعود تاريخها إلى 2000 عام والتي تم الحفاظ عليها تمامًا من خلال ثوران بركاني واكتشاف اسرار الملك أمنحتب دون فك لفائفه.

وذكرت الدورية كيف تم استخدام أجهزة التصوير المقطعي المحوسب ثلاثية الأبعاد لفك لف فرعون مصري محنط وقالت سحر سليم، أستاذة الأشعة والمؤلفة الرئيسية لدراسة على المومياء، إن الصور أظهرت «تفاصيل غير مسبوقة» لجثة أمنحتب الأول.

الكشف عن أسرار الفرعون بالأشعة

وقال موقع hyperallergic: «بينما ظل العديد من الأشخاص محبوسين بمساكنهم في جميع أنحاء العالم، عمل الآلاف من علماء الآثار بلا كلل للمضي قدمًا في أعمال التنقيب والاكتشاف والنشر والبقاء على قيد الحياة في جميع أنحاء العالم، وتم الكشف عن المزيد من عجائب العالم القديم في عام 2021 ، بما في ذلك مومياوات فراعنة مصر، وكنز الصليبيين الغارق، والصلب الروماني».

وفي المرتبة الأولى اختار الموقع كشف أسرار أمنحتب من الأسرة الثامنة عشر والذي حكم لأكثر من عقدين ليتصدر اختيارات الموقع كأفضل كشف أسري خلال العام، حيث كشفت عمليات المسح عمر الفرعون وطوله البالغ 5 أقدام و6 بوصات، مؤكدة أن الدراسة كشفت أنه كان مختونًا وذو ذقن ضيق وأنف صغير ضيق وشعر مجعد وأسنان علوية بارزة قليلاً وأذن يسرى مثقوبة.