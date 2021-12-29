زاهي حواس: كشف أثري هام بسقارة مع بداية 2022

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن العثور على كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة، يكشف عنه النقاب مع بداية 2022، قائلا: «نعمل في منطقة آثار سقارة، ضمن بعثتين آثريتين، وعثرنا العام الماضي على كشف هام، ضم المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت زوجة الملك تتي، وتخطيط المعبد، بالإضافة إلى ثلاث مخازن مبنية من الطوب اللبن في الناحية الجنوبية الشرقية منه، لتخزين القرابين والأدوات التي كانت تستخدم في إحياء عقيدة الملكة، كما تم العثور على 52 بئرا، تتراوح أعماقها بين 10 إلى 12 مترا، بداخلها أكثر من 50 تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة».

تفاصيل الكشف يعلن عنها قريبا

وقال «حواس» في تصريحات للصحفيين، عن تفاصيل الكشف الجديد، إن العمل بدأ بالمنطقة، للعثور على مقبرة إيمحتب ساحب أول بناء هرمي في التاريخ هرم الملك زوسر، وتشير الشواهد، إلى اقترابنا من العثور على المقبرة، كما تم العثور على كشف فريد للمرة الأولى بمنطقة آثار سقارة، يحوي عشرات اللقى والتماثيل الفريدة، بخلاف أعداد كبيرة من المشغولات الآثرية، وتماثيل على هيئة المعبودات، مثل الإله أوزير، وبتاح، وسوكر، مشيرا إلى أن تفاصيل الكشف يعلن عنها قريبا.

أهم اكتشاف أثري في 2021

وكانت البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس، عثرت خلال 2021، على أهم كشف آثري خلال العام، التي كانت تسمى «صعود آتون»، ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، والتي تعتبر أكبر مدينة على الإطلاق في مصر، أسسها أحد أعظم حكام مصر، وهو الملك «أمنحتب الثالث» الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشر، الذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 ق.م، وقد شاركه ابنه ووريث العرش أمنحتب الرابع «أخناتون» آخر ثمان سنوات من عهده.