زاهي حواس: اقتربنا من العثور على مقبرة نفرتيتي

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إن العثور على مقبرة نفرتيتي أصبح وشيكا، مشيرا إلى أن البحث جار حاليا على مقبرة إيمحتب في سقارة، وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر، حيث أظهرت الشواهد بوادي القرود بالبر الغربي، وجود آثار تطابق تلك التي عثر عليها بتمائم تخص الملك توت عنخ آمون ابن أخناتون زوج نفرتيتي.

جاء ذلك خلال محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور الدكتور «أحمد غنيم» المشرف علي المتحف القومي للحضارة المصرية، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ولفيف من السفراء والشخصيات العامة.

بردية وبلطة أحدث الاكتشافات

وأوضح «حواس»، تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و«بلطة» من البرونز، خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

أسرار المدينة الذهبية

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، التي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وأستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، مشيرا إلى أن هذه المدينة، أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

وقال الدكتور أحمد غيم المشرف على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إن مُتحف الحضارة يسعد بوجود رمز من رموز الحضارة المصرية، وواحد من الخبراء العالميين في مجال الآثار في قلب متحف الحضارة في أول محاضرة عامة للدكتور زاهي حواس.

وأكد «غنيم»، أن التعاون سيستمر، خاصة أن الدكتور «حواس» له علاقة خاصة بالمتحف، وهو من قام بتأليف كتالوج المومياوات المعروضه حاليا بالمتحف، ويعكف حاليا علي تأليف كتالوج المتحف كاملا.

وأضاف «غنيم»، أن وجود الدكتور زاهي حواس شرف لهيئة وإدارة المتحف، ونسعى لاستمرار التعاون مع الدكتور زاهي حواس.