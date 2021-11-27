زاهي حواس يكشف عن افتتاحات أثرية جديدة.. متحفان وقصر

ينتظر المصريون الأيام المقبلة، افتتاحات أثرية جديدة، أعلن عنها الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذكر قائمة الافتتاحات خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، قائلًا: «عندنا شوية افتتاحات وشيكة قريبًا خلال بضعة أشهر، عندنا متحف عواصم مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف اليوناني الروماني، وقصر محمد علي في شبرا»، ما دفع البعض للبحث عن معلومات عن تلك الأماكن وتاريخها الحضاري.

متحف عواصم مصر

ولعل أبرز تلك الافتتاحات، هي متحف عواصم مصر، داخل العاصمة الإدراية، أحدث العواصم الإدارية، منذ فجر تاريخها العريق، ومن المقرر أن يكون أحد أبرز صروحها «متحف عواصم مصر»، التي انتهت وزارة الآثار من تدشينه، ومن المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، حسبما قال وزيري.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ووزير الدولة لشؤون الآثار سابقا، إن متحف عواصم مصر من أهم الافتتاحات في الفترة المقبلة، لكونه يجمع كل الحضارات للعواصم المصرية بأكملها، تشمل تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة، يبلغ عددها 9 عواصم هي: منف وطيبة وتل العمارنة والإسكندرية والفسطاط والقاهرة الفاطمية ومصر الحديثة والقاهرة الخديوية حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

المتحف اليوناني الروماني

أما عن المتحف اليوناني الروماني، فأضاف «حواس» لـ«الوطن»، أنه أحد أهم معالم مدينة الإسكندرية، وافتُتح رسميًا عام 1892م في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وكان الهدف من تشييد هذا المتحف هو حفظ الآثار المكتشفة في الإسكندرية، ويرجع تاريخ معظم مقتنيات المتحف إلى الفترة الممتدة ما بين القرن الثالث ق.م حتى القرن الثالث الميلادي، وتشمل العصرين البطلمي والروماني وكذلك العصرالقبطي، «أنا بدأت ترميمه من عام 2006 وحالياَ المتحف في اللمسات الأخيرة وفي إنتظار افتتاحه».

قصر محمد علي باشا

كما أوضح عالم المصريات الشهير، أنه تم الانتهاء من ترميم القصرمن عام 2009 ولكنه تهالك، حتى بدأت وزراة الآثار بإعادة ترميمه من جديد، مضيفًا أنه بدأ العد التنازلي لافتتاح قصر محمد علي بشبرا الخيمة، الذي يُعد تحفة معمارية آثرية نادرة على أرض القليوبية وبالعالم أجمع، فقد جمع في عمارته وفنونه بين العالم الغربي والعالم الإسلامي، ويبلغ عمره ما يزيد عن 200 عام، فهو مزار من مزارات مصر الخالدة، ليأتي إليها السياح من كل دول العالم قاصدين الاستمتاع بروعة وأصالة التاريخ المصري.