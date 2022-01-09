مكي ونيللي ومصطفى شعبان.. نجوم في اللوكيشن للحاق بموسم رمضان 2022

بدأ العد التنازلي للاستعداد لموسم رمضان 2022، وبالفعل دخل عدد من الفنانين اللوكيشنات الخاصة بأعمالهم الفنية للحاق بالموسم، وحجز مكان لأنفسهم فيه؛ وهنا نذكر أبرز الفنانين الذين بدأوا تصوير أعمالهم الفنية.

أحمد مكي ينتهي من تصوير مسلسله

كان أول الفنانين الذين بدأوا تصوير أعمالهم الفنية الخاصة بموسم رمضان 2022 هو الفنان أحمد مكي الذي بدأ بالفعل تصوير الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، وانتهى من تصويره بالكامل منذ عدة أيام ليكون جاهزا للعرض.

وسيشارك مكي في الجزء الجديد عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وليلى عز العرب، وهم بعض الفنانين الذين تواجدوا معه في الأجزاء السابقة، كما انضمت مؤخرا الفنانة الشابة رحمة أحمد.

نيللي كريم تشارك في رمضان 2022

وهناك أيضا الفنانة نيللي كريم والتي دخلت لوكيشن مسلسلها الجديد «فاتن أمل حربي» منذ أيام قليلة، وبدأت تصوير المشاهد الأولى به ويشاركها هذا العام عدد من الفنانين ومنهم وفاء عامر وشريف سلامة وفادية عبدالغني ومصطفى درويش وأحمد حاتم ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

مصطفى شعبان في «دايما عامر»

وينضم إليهم أيضا الفنان مصطفى شعبان، والذي بدأ تصوير مسلسله الجديد «دايما عامر» والذي يشارك به في السباق الرمضاني لهذا العام بجانب ميرنا نور الدين ولبلبة وكريم عفيفي وأحمد الشامي وشريف دسوقي وصلاح عبدالله ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة من الشباب تحت إشراف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.