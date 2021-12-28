تغيير اسم مسلسل نيللي كريم من «أحوال شخصية» إلى «فاتن امل حربى»

أعلن المخرج محمد العدل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تغيير اسم مسلسله الجديد من «أحوال شخصية»، إلى «فاتن أمل حربي»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، من بطولة نيلي كريم، وتأليف إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت، محمد التاجي، وعدد من النجوم.

اسم مسلسل نيللي كريم الجديد

ونشر المخرج محمد العدل، صورة من كواليس العمل قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم، مسلسل فاتن أمل حربي (اسم مؤقت)، إنتاج جمال العدل، تأليف إبراهيم عيسى، رمضان 2022 إن شاء الله، يا كريم يارب».

تفاصيل دور شريف سلامة في المسلسل

ومن المتوقع أن يجسد الفنان شريف سلامة دور زوج نيللى كريم، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما لطفلين، وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.

يذكر أن المنتج جمال العدل، تعاون مع الفنانة نيللى كريم في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل «ضد الكسر»، الذي شارك في بطولته مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، جمال يوسف، ومن تأليف عمرو الدلى، وإخراج أحمد خالد.

ودارت أحداث المسلسل حول نجمة وسائل التواصل الاجتماعى تدعى سلمى، والتى تتعرض لمحاولة قتل، فيتولى رئيس المباحث القضية لكشف المعتدى في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم، ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.

محمد العدل مخرج مصرى، متخرج من معهد السينما قسم إخراج عام 2008، عمل كمساعد مخرج في خمسة أفلام وست مسلسلات، وكان من أبرز المخرجين الذين تعاون معهم المخرج علي إدريس وجمال عبدالحميد، والسورى محمد عزيزية، ومجدي أبو عميرة ، وحصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى.