أحمد مكي يواصل تصوير «الكبير أوي» بالحي الريفي لعرضه في رمضان 2021

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير الجزء السادس من مسلسله الجديد «الكبير أوي» داخل اللوكيشن الخاص بمنزل الكبير أوي في الحي الريفي، وتجمع المشاهد الحالية بينه وبين الفنان بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.

هشام إسماعيل يتحدث عن مسلسل «الكبير أوي»

وقال الفنان هشام إسماعيل لـ «الوطن» إن الجزء الجديد من العمل مختلف، وحرص مخرج العمل على أن يكون هناك اختلافا عن الأجزاء السابقة، من خلال شكل الجلباب الملون بالجزء الجديد.

ويترقب جمهور الأعمال الكوميدية في مصر والوطن العربي عرض الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» للفنان أحمد مكي، والذي من المقرر أن ينافس به في موسم رمضان المقبل.

أبطال مسلسل الكبير أوي

«الكبير أوي» من بطولة بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، لطفي لبيب، حمزة العيلي، محمد ثروت، ويزو، وشيماء سيف، وعدد كبير من الفنانين والفنانات ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

الأجزاء السابقة للكبير أوي

وشارك في بطولة العمل في الأجزاء الماضية، الفنان أحمد مكي، الذي كان يجسد أكثر من شخصية، وهشام إسماعيل، ومحمد شاهين، ودنيا سمير غانم التي غابت من الجزء الخامس، وأخرج الجزء الأول إسلام خيري، والجزء الثالث هشام فتحي، والأجزاء الثاني والرابع والخامس للمخرج أحمد الجندي، وهو من فكرة أحمد مكي.

أخر أعمال أحمد مكي

أخر أعمال أحمد مكي مسلسل «الاختيار» في شهر رمضان الماضي، وتناول المسلسل بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة.