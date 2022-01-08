«حياة كريمة» تكشف كواليس ورشتها بمنتدى شباب العالم

كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن كواليس أعمال التحضير لورشة «حياة كريمة.. التجربة المصرية لتنمية الإنسان»، والتي بدأت صباح اليوم بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في نسخته الرابعة، بحضور العديد من الشخصيات البارزة في مجال العمل التنموي والإنساني، موضحة أن الورشة تتضمن استعراض التجربة المصرية «حياة كريمة»، واستعراض قوى «حياة كريمة» على الأرض، واقتراح نموذج تنموي مبدئي يمكن نسخه في الدول التي تواجه تحديات تنموية واقتصادية واجتماعية مشابهة.

وقالت عهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، خلال كلمتها بالورشة: «بداية حياة كريمة كان في يناير 2019، وشباب البرنامج الرئاسي قاموا بدراسة كاملة بخبرات متكاملة للمشروع القومي التنموي. حاليا موجودين في كل المحافظات، كرصد ميداني لكل أعمال حياة كريمة».

ومن جانبها أعربت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادتها بإطلاق حياة كريمة وتحديها لجائحة كورونا، وعزم القيادة السياسية لتحويل القرى والمحافظات، لمكان أكثر ملاءمة للمواطن المصري، وموجهة التحية للشباب القائم على تلك المبادرة، مضيفة أن أول حملة دعاية للمبادرة كانت بالتعاون مع ليلى بنس وزوجها، فهي احتلت المركز الأول في إدارة الثروات الأمريكية لعام 2021، وشاركت في «مصر تستطيع»، وتسليط الضوء على دور المرأة المهاجرة.

بنس تدعو أصدقاءها للتبرع بهدايا عيد ميلادها لصالح «حياة كريمة»

وأعبرت ليلى بنس، مستشارة إدارة الثروات في الولايات المتحدة، وزوجها وابنتها سارة، عن فخرهم بالمبادرة، موضحة أنها دعت كل أصدقائها للتبرع بهدايا عيد ميلادها لصالح مؤسسة حياة كريمة، كما أعربت قيبي وصفي، مديرة أول مدرسة بإدارة مصرية في كندا، عن فخرهم كمصريين يعيشون في كندا بمصر، وبمبادرة حياة كريمة، مؤكدة على مدى سعادتها بالمشاركة بها.

وفي السياق نفسه، أوضحت نيفين دوس، مدير برنامج الصحة باليونسيف مصر، أن التنسيق بين كل الجهات مثل الصحة والتعليم والتعليم العالي، والخدمة الاجتماعية بواسطة المؤسسة هو تحدٍ نجحت فيه مؤسسة حياة كريمة.

ومن جانبها أعربت نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن فخرها بانتمائها لحياة كريمة، موضحة أن أي شيء يتم تنفيذه يصب في مصلحة المبادرة، مضيفة أن ارتباط حقوق الإنسان والتجربة المصرية حياة كريمة، ارتباط وثيق، حيث أن حقوق الإنسان على رأس أولوياته.

هبوط معدلات الفقر في مصر من 2019 منذ إعلان المبادرة

وقالت مي ياسين، أمين عام مؤسسة فودافون مصر: «دورنا في حياة كريمة تأهيل المواطن رقميا للقرن الـ21، والمساهمة في توفير الخدمات الرقمية، هننزل في خلال أقل من شهر، هنبدأ بمائة مدرسة، هنوصل الإنترنت، وهنوفر أجهزة كمبيوتر».

كما أعلنت ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بوزارة التخطيط، هبوط معدلات الفقر في مصر من 2019 منذ إعلان المبادرة، وتركيزها على القرى الأكثر احتياجا، وقد كان المعيار هو الفقر الشديد للقرى المدرجة.

وقال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن حياة كريمة ومنتدى شباب العالم، هي مخرجات لأفكار الشباب، وكذلك الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأيضا إطلاق منصة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، كل هذا يبرز جهود الدولة في دعم الشباب.