«حياة كريمة» تعلن المشاركة في منتدى شباب العالم بمعرض وورشة عمل

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مشاركتها في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

فعاليات «حياة كريمة» خلال منتدى شباب العالم

وأضافت مؤسسة «حياة كريمة»، أن نشاطها خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، سيكون كالتالي:

1 - معرض لمؤسسة «حياة كريمة» يعرض كل من المنتجات والمشغولات اليدوية التي صنعها المستفيدون من المبادرة.

2 - ورشة عمل ترصد نجاح المبادرة الرئاسية تحت عنوان «حياة كريمة: التجربة المصرية لتنمية الإنسان».

أعمال ومشروعات «حياة كريمة» في محافظة الشرقية

وكانت مؤسسة «حياة كريمة» قد كشفت عن أبرز مشروعاتها وأعمالها داخل محافظة الشرقية وتحديداً مركز الحسينية، كما أوضحت نسب إنجاز وتنفيذ المشروعات التي وصلت إلى نسبة 100% داخل قرية سماكين غرب.

وأوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أن نسبة تنفيذ نقطة إسعاف سماكين وصلت إلى 100%، وأيضاً نسب الإنجاز الأعمال في محطة مياه سماكين غرب وصلت إلى نسبة 100%، ووصلت نسبة التنفيذ في مدرسة النشاوي في سماكين غرب إلى 70% من الأعمال الإنشائية.

حياة كريمة: نسبة إنجاز المجمع الزراعي ومركز الشباب وصلت 95%

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن مدرسة الشيخ راغب، والمجمع الزراعي، ومركز شباب منشأه أبو عامر تخطت نسب التنفيذ والإنجاز فيها نسبة 95%، أما في ناحية قصاصين الشرق، فإن نسبة الإنجاز في الأعمال داخل مركز شباب أبو صميدة وصلت 70%، أما مدرسة الربان عمر صميدة، وصلت نسبة تنفيذها إلى 100%.