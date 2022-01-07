«حياة كريمة» توفر مشروعا لتربية الدواجن وترميم منزل «نعيمة» بالفيوم

عرض برنامج «حياة كريمة» المذاع على قناة «dmc»، الذي يقدمه ياسين الزغبي، حلقة عن حالة «نعيمة عبد الفتاح»، في قرية «الحامولي» بمحافظة الفيوم، إذ وفر لها البرنامج ثلاجة وبوتوجاز لمنزلها، إضافة لمشروع لتربية الدواجن، وإدارج منزلها ضمن مبادرة «سكن كريم» حيث سيتم تشطيبه وفرشه.

صعوبة الحياة بعد وفاة الزوج

وروت «الست نعيمة» إن زوجها كان يعمل مدرسا في إحدى المدارس بموجب عقد ولكن لم يكن مثبتًا، وتوفي قبلها بشكل مفاجئ، وترك لها معاشه فقط، وأصبحت هي من تتحمَّل مسؤولية تربية الأولاد وتوفير مصروفاتهم.

وأضافت أن لديها 3 بنات وولد واحد، الكبرى تعاني من مرض الصرع ومن ذوي الهمم، والابنة الثانية والولد يعانيان من زيادة كهرباء في رأسهما، موضحة أن والدهم كان يتابع معهم رحلة العلاج.

3 أبناء من ذوي الهمم ويعانون الصرع

ولفتت إلى أنها بجانب معاش زوجها، تبيع «دشيش» وعلف الطيور، تجني من الشيكارة الواحدة 5 جنيهات، «معيشاني، بس ممدش إيدي لحد واستلف، معايا بجيب لعيالي مش معايا بستنى لما أقبض المعاش».

وأوضحت أنها مريضة وتضع محلولا في يدها، فأحيانا تشعر بألم في قلبها، وعندما ذهبت للطبيب أخبرها بضرورة وضع محلول، «رضيت بقضاء ربنا وبكشف لعيالي وفيه أيام بتمشي كويس وأيام مش بتمشي كويس، بس ربنا بيسر الحال».

أصرت على استكمال أولادها تعليمهم

ولفتت إلى أنها تصر على استكمال أولادها التعليم، «عاوزاهم يطلعوا حاجة حلوة»، كما أن والدهم كان يقول ذلك دائمًا، موضحة أنها تتمنى الحصول على مصدر دخل لها لكي تلبي متطلبات واحتياجات أولادها.

ويعرض برنامج «حياة كريمة» على قناة DMC، ويقدمه ياسين الزغبي، ويوفر البرنامج مساعدات للعديد من المواطنين الذين يحتاجون لبدء مشاريعهم الخاصة، التي تؤمن لهم الحياة الكريمة وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، كما يقدم البرنامج الدعم للمواطنين، من خلال توفير كل احتياجاتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.