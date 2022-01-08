«البحوث الإسلامية»: 8640 رسالة إلكترونية وفيديوهات لنشر الأخلاق خلال عام

أصدر المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية تقريره السادس، والمتعلق بجهود التوعية والنشر الإلكتروني؛ حيث تأتي هذه الجهود في ظل التطورات المتلاحقة التي تطرأ على الساحة العالمية وزيادة معدل استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعمل هذه المنشورات الإلكترونية على ترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية عامة لتجديد الخطاب الديني وإحياء منظومة القيم ومواجهة التطرف والإرهاب.

التوعية الإلكترونية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن المجمع يقوم بدور مهم في جانب التوعية الإلكترونية من خلال النشر عبر الصفحات الرسمية للمجمع على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التواصل اليومي مع الصحف والقنوات ومشاركتهم الفاعلة في نشر رسائل التوعية التي يقدمها المجمع أثناء تنفيذ حملات التوعية.

وأضاف عياد أنه لمواكبة التطورات المتلاحقة في الفضاء الإلكتروني، وتعظيم سبل الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، حرص المجمع على التواصل مع جميع المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، فلم يغفل المجمع النشر الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم نشر نحو 8640 منشورا توعويا لنشر القيم الأخلاقية وعلاج المشكلات المجتمعية المختلفة.

مخاطبة جميع شرائح المجتمع

وأوضح الأمين العام أن المجمع أطلق عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الحملات التوعوية التي تخاطب جميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب بما يناسب مستواهم الفكري والإدراكي، بالإضافة إلى المشاركة في الحملات التوعوية الأسبوعية التي يطلقها المجمع على أرض الواقع من خلال رسائل توعوية متنوعة.

وأشار عياد إلى أنه على صعيد الفتاوى الإلكترونية تم استقبال نحو 5400 فتوى على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي تم الرد عليها من قبل لجنة الفتوى الرئيسة، كما تم نشر بعض الفتاوى التي تهم المجتمع على صفحات التواصل الاجتماعي، كما تم نشر العديد من الفيديوهات التي يتم إنتاجها داخل المركز الإعلامي للمجمع والتي تتعلق بالقيم والأخلاقيات وبعض الرقائق، فضلًا عن نشر الأنشطة التي يتم تنفيذها في مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية كالندوات والحملات التوعوية والقوافل الدعوية والأمسيات والمقاهي الثقافية.

وأضاف الأمين العام أن الموقع الإلكتروني للمجمع شهد رواجًا لدى الجمهور سواء من داخل مصر أم خارجها؛ إذْ بلغ عدد زوَّار الموقع في 160 دولة 218.130 مستخدمًا خلال الفترة الماضية، بنسبة 64% من الذكور، و36% من الإناث، من مختلف الفئات السنِّيَّة، وبلغ عدد جلسات المستخدمين للموقع الإلكتروني للمجمع 347.976 جلسة، في حين بلغ عدد مرَّات المشاهدة للصفحات 726.603 مرَّات.