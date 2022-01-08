وفد «التنسيقية» يضع اللمسات الأخيرة للمشاركة في منتدى شباب العالم

اجتمع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، لبحث آخر الاستعدادا لإطلاق فعاليات المنتدى، ومشاركة الخبرات بين الأعضاء، من خلال عدد من ورش العمل، والاجتماعات وأنشطة بناء الفريق.

مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب في المنتدى

وتناولت ورش العمل، الحديث عن مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المنتدى هذا العام، والبروتوكول والقواعد المنظمة للمنتدى، كما تم تنظيم تدريب عن مهارات التعامل مع الإعلام.

ورش العمل

وشهدت ورش العمل تفاعل الحضور والتزام تام بالإجراءات الاحترازية حرصاً علي سلامة الاعضاء المشاركين.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم في دورته الرابعة سينطلق الإثنين المقبل، الموافق 10 من الشهر الجاري، وينتهي يوم 13 من الشهر الجاري، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة من أجل الوقاية من فيروس كوونا المستجد ومتحوراته المختلفة، كما أن المنتدى هذا العام مزود بعدد من الروبوتات المسؤولة عن العقيم الآلي للجو، وروبوتات أخرى مسؤولة عن إرشاد الحاضرين إلى أماكن القاعات وغيره.